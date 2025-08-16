Юношам грозит 10 лет тюрьмы за подрыв биотуалета в Дарзини

В начале года четверо молодых людей в районе Дарзини с помощью взрывчатого вещества взорвали переносной туалет. Свой поступок они засняли на видео и выложили в интернет. Вскоре после происшествия юноши были задержаны, а несколько дней назад уголовное дело было передано в прокуратуру — одному 15-летнему подростку и трём совершеннолетним грозит тюремное заключение сроком до десяти лет, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

В январе в социальных сетях появилось видео, снятое на конечной остановке автобуса в Дарзини. Авторы видео поместили в биотуалет мощную взрывную смесь и подожгли её.

Через пять дней после происшествия Государственная полиция задержала четырёх молодых людей. Трое из них — совершеннолетние, один — несовершеннолетний.

Наиболее вероятно, что мотивацией для подрыва туалета и съёмки видео была жажда интернет-славы. Ранее эти парни уже попадали в поле зрения правоохранителей, но тогда речь шла лишь об употреблении алкоголя в общественном месте. Однако наказание за этот случай будет несравненно строже.

"Все четыре лица признаны подозреваемыми в уголовном процессе, начатом по второй части 185-й статьи Уголовного закона — за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это совершено общественно опасным способом. За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет и пробационного надзора сроком до 3 лет или без такового", - рассказала представитель Государственной полиции Рута Страутниеце.

Жители района считают этот поступок совершенно бессмысленным и непонятным — что парни из этого получили? Чудо, что никто не пострадал.

"К счастью, бог уберёг. Я вообще не понимаю, как такое могло прийти в голову, — говорит Майя, с которой побеседовала передача Degpunktā. - Вдруг взрывать?! Они не думали, что эффект будет таким сильным? Что так страшно рванёт. Но это хороший урок".

"Трудно сказать, что у них было в голове в тот момент. Ну, это вообще-то первый такой случай. Раньше бывало, что лавочки ломали. Я слышал о таких случаях, но чтобы что-то взрывали — такое впервые", - добавил житель Дарзини Валдис.

"С одной стороны, как мать, я переживаю за молодых людей, у которых жизнь только начинается, и начинается неправильно. Но с другой стороны, я думаю и о своей дочери — если она, например, встретит таких парней по дороге из школы. Ну, по закону они виноваты, и наказание должно быть. Но что грозит 10 лет — мне кажется, это немного чересчур", — считает местная жительница Мария.

По мнению жителей, если у парней уже была судимость, то этот взрыв — вовсе не невинный химический эксперимент. Это уже история хулиганства, и преступление должно повлечь за собой последствия. Судьбу молодых людей рассматривает прокуратура, а пока идёт судебный процесс, они находятся под наблюдением полиции.