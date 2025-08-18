Правозащитники и сторонники латышского образа жизни заглянули в КПЗ 1 1569

Дата публикации: 18.08.2025
BB.LV
Внутри латвийского автозака.

Внутри латвийского автозака.

ФОТО: LETA

Конституционный суд Латвии полагает, что в местах кратковременного лишения свободы (КПЗ) наши люди могут быть подвергнуты "риску оскорбления человеческого достоинства".

Это, в свою очередь, угрожает выполнению обязательств страны перед Европейской конвенцией по защите прав человека и основных свобод. Потому максимальный срок пребывания в КПЗ предполагается ограничить 7 рабочими днями.

Конвой устал

В настоящее время Государственная полиция Латвии обеспечивает по стране 9 мест кратковременного задержания: в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Бауске, Екабпилсе, Цесисе, Гулбене, Даугавпилсе и Резекне.

Как отмечается в документе МВД, во время коронавирусных ограничений количество помещенных в КПЗ лиц сократилось на 50%, численность конвоируемых арестантов — на 60%. В стране был отменен административный арест, что, кроме прочего, стало неожиданным бонусом для лиц, задержанных за вождение транспортных средств в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

Также и в суды людей возить из тюрем перестали — "первично используя видеоконференции, за исключением дел, содержащих объект государственной тайны, в свою очередь, конвоирование заключенных обеспечивается только в случаях получения согласования руководителя учреждения". "Не все процессуальные действия могут производиться с использованием технических средств, необходимы помещения для содержащихся под арестом и осужденных лиц для производства процессуальных действий в места кратковременного задержания".

Те же подсудимые, для очного участия которых в процессах имелись весомые основания, перевозились в 2025 году в среднем на 2,7 суток (данные I квартала). Из них лидировали те, кого конвоировали по решению суда (54), затем по требованию прокуратуры (41), и по запросу следователей Государственной полиции лишь меньшинство (13).

Некоторых арестантов окружают особой заботой. Фото LETA.

Между тем, как явствуют документы, размещенные на сайте Кабинета министров, часто случается так, что "физически невозможна доставка лиц и возвращение на место из–за загрузки конвоя". Таким образом, доставленным на суд нередко приходится ночевать в тесных, неприспособленных камерах, вне нормального питания и гигиены. Кроме того, под арестом могут оказаться и фигуранты Иммиграционного закона.

Как в КПЗ с творческими идеями?

Занятно, что наибольшую активность в деле отстаивания прав арестантов проявило общество R.A.SiltumnIca, позиционирующее себя как "место, где расти творческим идеям", для "улучшения качества латышской жизни". Последнему, видимо, пребывание в КПЗ никак не способствует — потому и сочинили 7 поправок.

Но только одну из них приняли во внимание — что "заранее запланированные следственные действия обычно проводятся во время с 8.00 до 20.00", и держать в КПЗ ночами неразумно.

К тому же, рабочие дни перекрываются выходными и праздниками, так что по итогу может получиться и больше недели вне тюрьмы.

В общем, надо защитить подсудимых — от "жестокого и бесчеловечного обращения".

Автор - Ник Кабанов
