Конституционный суд Латвии полагает, что в местах кратковременного лишения свободы (КПЗ) наши люди могут быть подвергнуты "риску оскорбления человеческого достоинства".

Это, в свою очередь, угрожает выполнению обязательств страны перед Европейской конвенцией по защите прав человека и основных свобод. Потому максимальный срок пребывания в КПЗ предполагается ограничить 7 рабочими днями.

Конвой устал

В настоящее время Государственная полиция Латвии обеспечивает по стране 9 мест кратковременного задержания: в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Бауске, Екабпилсе, Цесисе, Гулбене, Даугавпилсе и Резекне.

Как отмечается в документе МВД, во время коронавирусных ограничений количество помещенных в КПЗ лиц сократилось на 50%, численность конвоируемых арестантов — на 60%. В стране был отменен административный арест, что, кроме прочего, стало неожиданным бонусом для лиц, задержанных за вождение транспортных средств в состоянии тяжелого алкогольного опьянения.

Также и в суды людей возить из тюрем перестали — "первично используя видеоконференции, за исключением дел, содержащих объект государственной тайны, в свою очередь, конвоирование заключенных обеспечивается только в случаях получения согласования руководителя учреждения". "Не все процессуальные действия могут производиться с использованием технических средств, необходимы помещения для содержащихся под арестом и осужденных лиц для производства процессуальных действий в места кратковременного задержания".

Те же подсудимые, для очного участия которых в процессах имелись весомые основания, перевозились в 2025 году в среднем на 2,7 суток (данные I квартала). Из них лидировали те, кого конвоировали по решению суда (54), затем по требованию прокуратуры (41), и по запросу следователей Государственной полиции лишь меньшинство (13).

Между тем, как явствуют документы, размещенные на сайте Кабинета министров, часто случается так, что "физически невозможна доставка лиц и возвращение на место из–за загрузки конвоя". Таким образом, доставленным на суд нередко приходится ночевать в тесных, неприспособленных камерах, вне нормального питания и гигиены. Кроме того, под арестом могут оказаться и фигуранты Иммиграционного закона.

Как в КПЗ с творческими идеями?

Занятно, что наибольшую активность в деле отстаивания прав арестантов проявило общество R.A.SiltumnIca, позиционирующее себя как "место, где расти творческим идеям", для "улучшения качества латышской жизни". Последнему, видимо, пребывание в КПЗ никак не способствует — потому и сочинили 7 поправок.

Но только одну из них приняли во внимание — что "заранее запланированные следственные действия обычно проводятся во время с 8.00 до 20.00", и держать в КПЗ ночами неразумно.

К тому же, рабочие дни перекрываются выходными и праздниками, так что по итогу может получиться и больше недели вне тюрьмы.

В общем, надо защитить подсудимых — от "жестокого и бесчеловечного обращения".