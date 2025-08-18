Министерство юстиции опубликовало традиционные обновления списка иностранных агентов. На этот раз в реестр, в частности, оказался внесен публицист и писатель Марк Солонин. Как говорится на сайте ведомства, Солонин распространял фейки о действиях российских властей и Вооруженных сил РФ. Кроме того, литератор выступал против проведения спецоперации на Украине и призывал поддерживать украинские вооруженные силы. Уличили публициста и в участии в распространении материалов иностранных агентов.

Марк Семёнович Солонин (Салонин) (род. 29 мая 1958, Куйбышев) — российский писатель, публицист, видеоблогер, исследователь истории Второй мировой войны. По образованию и первоначальному роду деятельности — авиационный инженер-конструктор. Автор книг и статей, посвящённых истории Второй мировой войны, главным образом её началу. Работы Солонина по данной тематике развивают теорию Виктора Суворова, отвергающую устоявшиеся в науке взгляды на причины её возникновения. Поэтому историки относят произведения Солонина к жанру исторического ревизионизма.

Кандидат философских наук А. В. Гадеев считает, что в книге «22 июня, или Когда началась Великая Отечественная война?» Марк Солонин «даёт объективную, глубоко аргументированную трактовку хода военных событий».

Экс-мэр Москвы Гавриил Попов сказал в интервью «Радио Свобода», что у нас (в СССР) были три войны, а не одна. Первую, в ходе которой за несколько месяцев была уничтожена сталинская армия вторжения, описывают «замечательные книги Марка Солонина, основанные на тщательном анализе архивных материалов и воспоминаниях участников». Вторая война, собственно Отечественная, когда патриотизм народа стал главной идеологической силой, противостоящей вторжению. На смену уничтоженной кадровой армии пришла другая, народная. Это была война, в которой наш народ одержал великую победу. Перед Москвой, Ленинградом и Сталинградом нашествие было повёрнуто вспять. И после началась третья война, которую власти хотят отрицать или исказить. Она соединила наступательный порыв против фашизма с наступательной войной, запланированной Сталиным и советской бюрократией, и направленной на установление коммунистических режимов во всём регионе. Национальная, справедливая, освободительная война превратилась в агрессивную.

Журналист и писатель Юлия Латынина в 2010 году в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила: «Я считаю, что в России существует два великих военных историка в XX—XXI веке. Это Виктор Суворов и Марк Солонин».

Обозреватель литературного журнала «Звезда» С. Лурье высоко отозвался о «попытке Солонина развенчать накопившееся за полвека» «специальное Военное Враньё». По его мнению, «Солонина ненавидят особенно сильно. Потому что пишет ярко, с интонациями живого человека, и при этом до занудства неопровержим».

В издании «Пушкин. Русский журнал о книгах» сотрудник Института всеобщей истории РАН, специалист по Средневековью Игорь Дубровский заявил: «книги Солонина о поражениях Красной Армии в первые дни и недели Великой Отечественной войны стали для меня одним из самых запоминающихся книжных открытий последнего времени». Однако научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Ермолаев позитивную рецензию Дубровского назвал «нелепостью», приведя подробный анализ выводов Солонина.

В «Ежедневном журнале» положительно оценил работу Марка Солонина «22 июня, или Когда началась Великая Отечественная война?» публицист и психолог Л. А. Радзиховский. По мнению журналиста Дмитрия Захарова, особую ценность книге Марка Солонина «22 июня…» придают ссылки на источники: «вся статистика имеет свою библиографию». По мнению литератора Михаила Веллера, Марк Солонин «предельно дотошен, педантичен и въедлив»: из его книги «22 июня…» можно узнать о том, что в 1941 году «власти были растерянны, армия деморализована, партийное и энкавэдешное руководство драпало в тыл».

Виктор Суворов, известный работами в той же области исторического ревизионизма, что и Солонин, оценил его работы как «научный подвиг» и «золотой кирпич в фундамент той истории войны, которая когда-то будет написана». О книге Марка Солонина «22 июня…» Резун в интервью израильскому радио отозвался так: «Когда я читал его книгу, я понимал чувства Сальери. У меня текли слёзы — я думал: отчего же я вот до этого не дошёл?.. Мне кажется, что Марк Солонин совершил научный подвиг…»