Задержали женщину, оставившую младенца на улице в Кенгарагсе

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.08.2025
BB.LV
ФОТО: Unsplash

Государственная полиция задержала женщину, которая на этой неделе в Риге, в Кенгарагсе, оставила на улице младенца, сообщили агентству LETA в полиции.

Личность разыскиваемой женщины установлена, и в настоящее время она задержана. Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия, поэтому подробных комментариев не предоставляет — в частности, не уточняется, является ли женщина матерью ребёнка.

Как уже сообщалось, рано утром во вторник, около 6:00, на улице Фестивала была найдена новорождённая девочка, завернутая в одеяло. В ходе расследования было установлено, что около 3:40 во вторник ребёнка на улице оставила некая женщина.

В настоящее время младенец находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.

#дети и родители
Оставить комментарий

(2)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    22-го августа

    Мож послеродовой депресняк? Если мать-одиночка, тогда может ехать крыша от элементарного недосыпа из за ребёнка (орёт то оно внезапно, несмотря на время суток). Хз в общем. Явно же не для веселья и развлечения это было сделано. 🙄

    7
    2
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Волченька Просто Волченька!
    24-го августа

    Может и депресняк, а может и сама не в себе психические расстройства какие-то. Там может быть куча причин. Но это не оправдывает не капли.. В крайнем случае, есть беби-боксы или элементарная больница, да может родственники какие в конце-концов , но на улице-то зачем на погибель ребёнка оставлять.?Да и вообще как можно ребёнка оставить, я сам отец и видит Бог мне этого не понять и не хочу понимать.. Надеюсь с малышом всё будет хорошо!

    0
    0

