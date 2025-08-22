Государственная полиция задержала женщину, которая на этой неделе в Риге, в Кенгарагсе, оставила на улице младенца, сообщили агентству LETA в полиции.

Личность разыскиваемой женщины установлена, и в настоящее время она задержана. Полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия, поэтому подробных комментариев не предоставляет — в частности, не уточняется, является ли женщина матерью ребёнка.

Как уже сообщалось, рано утром во вторник, около 6:00, на улице Фестивала была найдена новорождённая девочка, завернутая в одеяло. В ходе расследования было установлено, что около 3:40 во вторник ребёнка на улице оставила некая женщина.

В настоящее время младенец находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.