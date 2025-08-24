Baltijas balss logotype
К мэру Огрского края Хелманису пришли из полиции. Пока что вопросы

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.08.2025
grani.lv
К мэру Огрского края Хелманису пришли из полиции. Пока что вопросы
ФОТО: LETA

Государственная полиция направила официальное письмо председателю Огрской краевой думы Эгилсу Хелманису с просьбой дать разъяснения по целому ряду вопросов.

Проверка начата в связи с публикациями в прессе, а также материалами, представленными в музее истории и искусства Огрского края. У Хелманиса это вызвало бурю негодования. Причем, не столько в адрес полиции, сколько в адрес правящей национальной партии.

Вопросы Госполиции касаются трех эпизодов. Ступеней в музей, изготовленных из пяти демонтированных памятников советским соладтам. Выставленной в местном музее окровавленной формы погибшего русского солдата. А также афише Туристического информационного центра Огрского края, посвященной мероприятиям, запланированным к празднованию 35-ой годовщины восстановления независимости Латвийской Республики. На ней был изображен вооруженный мужчина в форме солдата немецкой армии с узнаваемыми атрибутами, указывающими на принадлежность к латвийскому добровольческому легиону СС.

В связи с чем Хелманису задали вопросы. Кто принял решение использовать пять ранее демонтированных в Латвии памятников для создания ступеней для экспозиционного здания, и какова была цель этого решения? Каким образом форма погибшего солдата была получена из Украины и доставлена в Латвию? Какова цель размещения вышеупомянутой формы в экспозиции «Путь к свободе» Огрского музея истории и искусства? Кто отвечал за создание и размещение афиши, а также с какой целью использовался подобный образ — исключительно ради художественного эффекта или по иным причинам?

Ответить на эти вопросы Огрская дума должна до 29 августа 2025 года.

Эгилс Хелманис разразился по этому поводу большой тирадой. По его словам, Латвия вступила на опасный путь, когда под сомнение ставятся собственные национальные ценности и история. Он отметил, что ещё во времена баррикад латвийцы боролись именно за право оставаться национальным государством, но сегодня складывается впечатление, будто страна начала процесс самоуничтожения. Хелманис подчеркнул, что ситуация в Латвии контрастирует с примерами Украины или Израиля, где люди, напротив, объединяются, чтобы защитить свою землю. По его мнению, власть, находящаяся в руках бюрократов и политиков, использует процедуры вроде допуска к государственной тайне и подобные проверки лишь как инструмент для давления на оппонентов.

Полный текст его письма, опубликованного в Фейсбуке:

«О допуске к государственной тайне и потерянной Латвии.

Сначала отвечу бюрократам из «Единства». Я заполню анкету, как только восстановлю здоровье после травмы, полученной в командировке в Украине. Мне нужно просить допуск к государственной тайне у учреждения, которое приравняло значок легионеров с надписью «Latvija» к георгиевской ленточке. Какой допуск они могут мне дать? Государство, которое само борется против своих национальных ценностей!

Здесь опубликовано письмо, которое я недавно получил (из полиции). Неужели это письмо пишет то государство, о котором мы мечтали, стоя на баррикадах? Для меня до сих пор непонятно и неприемлемо, что мы воюем против собственных национальных ценностей. Такое ощущение, что мы начали процесс самоуничтожения национального государства.

Возьмём пример хотя бы с Израиля или Украины. Когда там началась война, многие, живущие за границей, вернулись, чтобы защищать свою землю. А у нас ситуация иная: многие, кто даже живёт в Латвии, не захотели бы защищать её с оружием в руках, не говоря уже о тех, кто живёт за рубежом.

Мы стесняемся произносить словосочетание «Латвия — национальное государство». Но когда молодолатыши преодолели свою застенчивость и начали называть себя латышами, это дало возможность Латвии родиться и расцвести как национальному государству. Нам тоже нужно собраться с силами.

Но ничего не изменится, пока у власти будут находиться «Единство» и новые коммунисты. Они продолжат использовать допуск к государственной тайне для достижения своих политических целей и борьбы с конкурентами. Мы должны быть сильными и выгнать из правительства тех, кто стесняется употреблять словосочетание «Латвия — национальное государство».

Оставить комментарий

(7)
  • A
    Aleks
    25-го августа

    Можно проститъ многое,за исключением умышленного убийства детей и надругательство над мертвыми. Сделать из надгробий советским солдатам ступеньки -это верх цинизма . Притом Хелман опозорил Латвию в США,где Трампа при выборах поддержало старейшее израильское лобби,основанное ещё узниками Холокоста и которые с высоких трибун выражали благодарность советскому народу и солдатам,их спасших.Да и Трамп об .этом завуалированно говорил не раз. И вот те раз.Человек со странной латышской фамилией Хелман сносит Памятники и делает ступеньки ... И я уверен,что в США об этом знают,поэтому то и пришли .А если б ещё и посадили или по договору с Россией отправили в Магаданский край,то был бы премного благодарен .

    13
    2
  • Л
    Лёва
    24-го августа

    Это настоящий позор Латвии и катастрофа огрского края. Насчёт ступеней - вообще запредельная история. Настолько низко пасть! Таких вот людей только могила исправит. Бог ему судья. Но посеевший ветер- пожнет бурю.

    Русскоязычные вам издевательства над их детьми и тем более над памятниками и кладбищами не простят никогда. Латыши преступно переступили черту. Как собираются замаливать свои поступки- непонятно. Не страна а концлагерь какой-то

    42
    2
  • Ч
    Чангл
    24-го августа

    Пидр, зарю надрал, пора и на нарах отдохнуть

    31
    1
  • Ч
    Чангл
    Чангл
    24-го августа

    Харю

    9
    1
  • lo gos
    lo gos
    24-го августа

    Проигравший фашистский пидор мелко мстит, даже нет смелости принять своё поражение

    44
    1
  • Е
    Ехидный
    24-го августа

    я в ахуе - неужели в Огре за это чудо голосовали ???

    58
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Ехидный
    25-го августа

    Да, в Огре за него голосовали, поэтому и имеют это чудо в своё удовольствие. И не надо у жителей Огрского края отнимать это удовольствие, пусть имеют и пользуются, если ничего лучшего нет!

    7
    1
Читать все комментарии

Видео