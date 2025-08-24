В Таллине экстренно сел самолет, полный граждан РФ

Утром 24 августа в Таллинне экстренно приземлился самолет, заполненный российскими туристами, который направлялся в российский Санкт-Петербург.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу Таллинского аэропорта Маргот Хольтс сообщила Postimees, что в воскресенье в 5:33 утра самолет египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines приземлился в Таллине. Рейс направлялся из Шарм-эль-Шейха в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

"Самолет был перенаправлен на посадку в Таллинн, поскольку в аэропорт Пулково он приземлиться не мог из-за временного закрытия", – добавила она.

Аэропорт Пулково был закрыт из-за ночной атаки украинских дронов. Украина смогла нанести ущерб на территории России в нескольких местах, в частности вызвав пожары в Усть-Луге и рядом с Курской АЭС.

Самолет вылетел из Таллина в 11:08 и направился в Санкт-Петербург.

По словам Хольтс, пассажирам и экипажу не разрешалось покидать самолет во время пребывания в Таллинском аэропорту.