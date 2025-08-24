Baltijas balss logotype
В Таллине экстренно сел самолет, полный граждан РФ 6 2457

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.08.2025
BB.LV
В Таллине экстренно сел самолет, полный граждан РФ

Утром 24 августа в Таллинне экстренно приземлился самолет, заполненный российскими туристами, который направлялся в российский Санкт-Петербург.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу Таллинского аэропорта Маргот Хольтс сообщила Postimees, что в воскресенье в 5:33 утра самолет египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines приземлился в Таллине. Рейс направлялся из Шарм-эль-Шейха в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

"Самолет был перенаправлен на посадку в Таллинн, поскольку в аэропорт Пулково он приземлиться не мог из-за временного закрытия", – добавила она.

Аэропорт Пулково был закрыт из-за ночной атаки украинских дронов. Украина смогла нанести ущерб на территории России в нескольких местах, в частности вызвав пожары в Усть-Луге и рядом с Курской АЭС.

Самолет вылетел из Таллина в 11:08 и направился в Санкт-Петербург.

По словам Хольтс, пассажирам и экипажу не разрешалось покидать самолет во время пребывания в Таллинском аэропорту.

#эстония #авиация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го августа

    Спасибо за официально признание того что Вооруженные силы Украины наносят удары дронами по атомной станции, в данном случае Курской АС. Значит все заявления Российских атомщиков о направленных ударах Украины по атомным станция правда, а МАГАТЭ и ее руководитель полные подонки. А Латвия как поставщик дронов в ВСУ несёт полную ответственность за любое повреждение Курской АС.

    86
    8
  • F
    FOXBAT
    24-го августа

    Капец ! А ведь они представляют реальную угрозу ЭССР.... Памперсами вооружились... ?

    34
    6
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го августа

    точки запуска дронов по России - Эстония

    29
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го августа

    Спасибо за официально признание того что Вооруженные силы Украины наносят удары дронами по атомной станции, в данном случае Курской АС. Значит все заявления Российских атомщиков о направленных ударах Украины по атомным станция правда, а МАГАТЭ и ее руководитель полные подонки. А Латвия как поставщик дронов в ВСУ несёт полную ответственность за любое повреждение Курской АС.

    20
    4
  • З
    Злой
    24-го августа

    Я бы лучше искал другой аэропорт, а не эстонский.

    18
    3
  • Д
    Дед
    24-го августа

    Наверное, всех эстонцев выгнали от русского духа избавляться.

    30
    2
Читать все комментарии

Видео