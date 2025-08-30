Baltijas balss logotype
Жесть: в Екабпилсе девочку били ногой по лицу, другие подростки снимали это на видео 1 1744

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
Жесть: в Екабпилсе девочку били ногой по лицу, другие подростки снимали это на видео
ФОТО: скриншот видео TV3

Жестокость среди подростков, к сожалению, не редкость. В Екабпилсе была унижена 12-летняя девочка. Другие подростки снимали на видео, как одна из сверстниц наносит ей удар ногой по лицу. Позже запись распространилась среди молодёжи, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Девочку окружила группа сверстников. Её посадили на колени, после чего одна из девушек ударила её по лицу. Остальные засняли происходящее, чтобы потом поделиться этим с друзьями.

"Та девочка вроде бы сказала что-то грубое, назвала кого-то наркоманами. И за эти слова, так сказать, получила кедой по лицу. В следующий раз это может закончиться по-всякому — язык отрежут, зубы выбьют, челюсть сломают, шею свернут. Это ненормально. Страшно, что толпа стоит и снимает, как унижают ребёнка. Неудивительно, что многие просто не выходят из дома", — комментирует одна из местных жительниц.

Жителей района улицы Киегелю не особенно удивило само видео — их больше интересует, кто именно запечатлён на видео.

"Они вдвоём тут ходят — местные хулиганки. Можно вызывать полицию, можно нет, всё равно. Бабушке окна били. Я сама была свидетелем, когда приезжала полиция. Смысла говорить нет. Это наши местные бандиты — следующее поколение. Штрафы им выписывают, но справиться не могут", — рассказывает жительница.

"Они курят, нюхают газ, траву курят и всё такое", — говорят местные.

Очевидно, что жители узнают одну из девочек на видео, но отказываются раскрывать больше информации о её местонахождении. Окружающая обстановка свидетельствует о том, что здесь действуют свои законы, и, возможно, применяется насилие, поэтому местные своих не выдают.

Мнения расходятся и по поводу того, кто именно нанёс удар. Как сообщили в Социальной службе Екабпилсского края, одна из участниц инцидента уже год находится в их поле зрения. Подростку и её семье предлагались различные бесплатные меры поддержки.

"Семья попала в наше поле зрения в прошлом году после информации из школы — тоже из-за агрессивного поведения по отношению к одноклассникам. Были случаи употребления алкоголя. Мама посещала девять из десяти занятий. По заключению групп поддержки, улучшилось общение с подростком. Родители лучше понимают особенности подросткового возраста. Много говорилось о проведении свободного времени и о том, как важно вовлекать подростка в активную и здоровую деятельность", - рассказала представитель Социальной службы Екабпилса Ритма Рубина.

По словам специалистов, девочке предлагались консультации специалистов по зависимостям и участие в подростковой группе. Обсуждались разные вопросы. "Сначала не хотела участвовать, в итоге посещала только некоторые занятия", — уточнили в службе.

Самое важное — чтобы информация о подобных проявлениях жестокости среди молодёжи попадала к правоохранителям, ведь только так можно эффективно вмешаться в ситуацию. Родителям пострадавших детей также рекомендуется обращаться в социальную службу за помощью.

В первую очередь — это медицинская помощь, далее возможна социальная реабилитация для пострадавшего ребёнка, а для агрессоров — консультации у психолога и участие в специальных молодежных группах.

Государственная полиция начала ведомственную проверку по данному случаю, а также занимается установлением личностей людей, запечатлённых на видео.

(1)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    31-го августа

    Раньше таких детей отправили в спец инкубатор а дальше если не поумнели по этапу , а сейчас ничего не боятся , таков нынче закон тронуть не имеешь права.

    2
    0

