Жесть: в Екабпилсе девочку били ногой по лицу, другие подростки снимали это на видео

Жестокость среди подростков, к сожалению, не редкость. В Екабпилсе была унижена 12-летняя девочка. Другие подростки снимали на видео, как одна из сверстниц наносит ей удар ногой по лицу. Позже запись распространилась среди молодёжи, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Девочку окружила группа сверстников. Её посадили на колени, после чего одна из девушек ударила её по лицу. Остальные засняли происходящее, чтобы потом поделиться этим с друзьями.

"Та девочка вроде бы сказала что-то грубое, назвала кого-то наркоманами. И за эти слова, так сказать, получила кедой по лицу. В следующий раз это может закончиться по-всякому — язык отрежут, зубы выбьют, челюсть сломают, шею свернут. Это ненормально. Страшно, что толпа стоит и снимает, как унижают ребёнка. Неудивительно, что многие просто не выходят из дома", — комментирует одна из местных жительниц.

Жителей района улицы Киегелю не особенно удивило само видео — их больше интересует, кто именно запечатлён на видео.

"Они вдвоём тут ходят — местные хулиганки. Можно вызывать полицию, можно нет, всё равно. Бабушке окна били. Я сама была свидетелем, когда приезжала полиция. Смысла говорить нет. Это наши местные бандиты — следующее поколение. Штрафы им выписывают, но справиться не могут", — рассказывает жительница.

"Они курят, нюхают газ, траву курят и всё такое", — говорят местные.

Очевидно, что жители узнают одну из девочек на видео, но отказываются раскрывать больше информации о её местонахождении. Окружающая обстановка свидетельствует о том, что здесь действуют свои законы, и, возможно, применяется насилие, поэтому местные своих не выдают.

Мнения расходятся и по поводу того, кто именно нанёс удар. Как сообщили в Социальной службе Екабпилсского края, одна из участниц инцидента уже год находится в их поле зрения. Подростку и её семье предлагались различные бесплатные меры поддержки.

"Семья попала в наше поле зрения в прошлом году после информации из школы — тоже из-за агрессивного поведения по отношению к одноклассникам. Были случаи употребления алкоголя. Мама посещала девять из десяти занятий. По заключению групп поддержки, улучшилось общение с подростком. Родители лучше понимают особенности подросткового возраста. Много говорилось о проведении свободного времени и о том, как важно вовлекать подростка в активную и здоровую деятельность", - рассказала представитель Социальной службы Екабпилса Ритма Рубина.

По словам специалистов, девочке предлагались консультации специалистов по зависимостям и участие в подростковой группе. Обсуждались разные вопросы. "Сначала не хотела участвовать, в итоге посещала только некоторые занятия", — уточнили в службе.

Самое важное — чтобы информация о подобных проявлениях жестокости среди молодёжи попадала к правоохранителям, ведь только так можно эффективно вмешаться в ситуацию. Родителям пострадавших детей также рекомендуется обращаться в социальную службу за помощью.

В первую очередь — это медицинская помощь, далее возможна социальная реабилитация для пострадавшего ребёнка, а для агрессоров — консультации у психолога и участие в специальных молодежных группах.

Государственная полиция начала ведомственную проверку по данному случаю, а также занимается установлением личностей людей, запечатлённых на видео.