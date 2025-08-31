Baltijas balss logotype
Веки сиди – век учись: что происходит в тюрьмах Латвии

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Веки сиди – век учись: что происходит в тюрьмах Латвии
ФОТО: dreamstime

Плохие новости для Министерства юстиции, чей руководитель Инесе Либиня–Эгнере как раз вынесла на правительство "Основные направления политики ресоциализации" до 2027 года.

Недавнее массовое неповиновение в местах лишения свободы высветило несколько аспектов национальной пенитенциарной системы:

  • арестанты пользуются все более продвинутыми гаджетами (в данном случае игровыми приставками), позволяющими поддерживать связь между камерами;

  • администрация старается действовать системой запретов;

  • неформальная иерархия осужденных позволяет координировать протесты не только в отдельных тюрьмах, но и в масштабе республики, от Лиепаи до Даугавпилса и Валмиеры.

Не заключенные, а клиенты пробации

"Увеличить интеграцию бывших заключенных в общество и рынок труда" предполагается с помощью структурных фондов Евросоюза. Цель политики — "уменьшить риски преступного поведения". Государственная служба пробации (ГСП) должна будет еще более внимательно следить за "активным включением в общество" отсидевших людей, контролировать уровень занятости путем электронных решений.

В массовом порядке работники ГСП обучаются по европейским методикам — так, 150 человек прошли курс по обеспечению наблюдения за детьми и молодежью. К слову, воспитательное учреждение для несовершеннолетних в Цесисе ныне населяет всего два десятка юных арестантов, тогда как количество преступлений и правонарушений среди молодежи на пару порядков больше…

А вот Государственная канцелярия сделала для предотвращения юношеского криминала так называемую "Инновационную лабораторию". "Полученные в рамках инновационного спринта знания используются как основа работы с детьми и молодежью".

Дети, в понимании пробации, должны способствовать смягчению нравов в тюрьмах — так, в 2024 году было организовано 19 "Дней семьи и поддержки", в которых приняли участие 213 осужденных и 535 членов их семей, из коих 146 — несовершеннолетние. Здесь стоит отметить, что, по статистике, на конец минувшего года в ЛР сидели 3505 человек, из которых 2332 — в закрытых тюрьмах, 1001 — в следственной, и 153 в открытой тюрьме. Стало быть, с родственниками пообщались только 6%…

Начинать контроль за освобождаемыми арестантами намерены уже с мест лишения свободы, в которых "заключенные будут размещены в безопасных, приспособленных для осуществления ресоциализации и соответствующих международным требованиям условиях".

Кстати, о последних — в числе претензий, которые выдвигались участниками последнего тюремного мятежа, в публичном пространстве была озвучена недостаточность медицинского обслуживания. На практике персонал ГСП должен также применять "подходы восстановления справедливости" (обучено 230 человек) и навыки "посредников соглашения" (60 человек). Соглашения с клиентами пробации были заключены в 200 случаях — это про то, что человек, выйдя на свободу, будет себя хорошо вести, а государство обязуется ему способствовать. Придумали еще такой институт, как "добровольные соратники" Службы пробации, и обучили по этой программе за прошлый год 14 человек.

В 2024–2025 гг. в Латвии вводится "цифровой кабинет заключенного", где в компьютеризированном виде будут представлены все аспекты жизни человека за решеткой. В тюрьмах обеспечивается электронная подпись для обращений в разные инстанции.

Психологический комфорт

Точно так же, как и доля тех, кто получил возможность пообщаться со своей родней, крайне мал процент тех, кто во время отбытия срока стал объектом психологической поддержки.

В Ильгюцемской (женской) тюрьме, Рижской центральной, Екабпилсской, Елгавской, Даугавгривской (Даугавпилс) тюрьмах была проведена 21 лекция психолога, на которых в 2023 году побывали 342 заключенных. То есть менее десятой части общего числа.

Еще устроили "мероприятия гимнастики здоровья, предусмотренные для лиц с душевными нарушениями" — два раза с 22 участниками. Со своей стороны, работники Государственной службы пробации проходили курс "Работа с людьми с нарушениями психического здоровья/поведения".

При всем этом для мониторинга по "укреплению семейных связей" средства выделяются неслабые. Ибо для этого выбрана знаковая консалтинговая компания Ernst & Young Baltic.

Может быть, следовало бы все–таки потратить деньги не на аудиты, а на прямую помощь бывшим сидельцам? Ибо в отношении юридических проблем бесплатный сервис был оказан для 100 человек, а в отношении наркологии и прочих зависимостей — для 60 человек. Этого крайне мало.

Так или иначе, Минюст рапортует, что "задача в целом считается частично исполненной", ну а в период до 2027 года планируется еще четыре "интерактивных метода работы". Действительно, куда комфортней присоединять сложных клиентов при помощи мобильной связи, чем общаться с ними непосредственно…

Учат в зоне

В местах лишения свободы в последние годы действовали 13 образовательных программ, среди коих:

  • английский язык на начальном (A) и среднем (B) уровне;

  • практическая работа по обработке информации в MS Word, MS Excel, MS Power Point, пользовательской программе по основам предпринимательской деятельности.

Учили заключенных труду оператора автопогрузчика, изготовлению изделий из кожи, ремонту бытовой техники, дизайну ногтей, фотографированию в студии, основам фитнеса, а также рисованию и графике.

Собственно со стороны государства перспективными проектами на сегодня является открытие суперсовременной Лиепайской тюрьмы — сдача в эксплуатацию намечена на 29 сентября, а также завершение нового Закона об управлении местами заключения.

Минюст намерен также перевести часть ответственности на места: "укрепить роль самоуправлений и НГО (негосударственных организаций) в предотвращении повторных правонарушений". Так что на муниципальные органы теперь спустят и "готовность принять лицо после отбытия наказания".

Теория и практика

Все вышеперечисленное — в теории госпожи Либини–Эгнере. А на практике ваш автор наблюдал не так давно, так к маленькому супермаркету, что называется, "у дома", съехались и машина охранной фирмы, и автомобиль Государственной полиции. Прямо у входа шла разборка — частный охранник, двое молодых полицейских (парень и девушка) и длинный, крайне отрицательно настроенный тип, по виду бывший сиделец. Он объяснял им на чисто государственном языке и весьма повышенных тонах, что ему все пофиг. И, надо сказать, был убедителен.

Что же до правоохранителей, то, судя по всему, ни малейшего энтузиазма вязать подозреваемого в мелкой краже они не испытывали. Ведь столько потом мороки с оформлением протоколов, да еще и показатели рецидива ухудшатся. Лучше уж мирком–ладком! А в следующих актах мы увидим наверняка вскрытые машины, взломанные двери квартир и тому подобное. Ведь экономический кризис затрагивает и бывших арестантов.

#тюрьма
#тюрьма
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    31-го августа

    О, ужас, только что увидел на этикетка продукции фирмы zalastejas названия и на русском языке, небеса упали на землю, солнце скрылось навсегда, крокодил не ловится, не растёт кокос, куда бежать, что делать

    13
    3

