Больше не патриот этой страны: судебная тяжба о попытке отнять дом с помощью поддельной подписи длится уже 12 лет

Более десяти лет назад в центре Риги на улице Бривибас едва не был мошеннически отчуждён исторический дом. Его владелица лишь случайно узнала, что её имущество под угрозой принудительного аукциона — якобы из-за несуществующего долга почти на миллион латов, сообщает передача Nekā personīga ( ТВ3 ). В мошенническую схему были вовлечены бездомный и сотрудник «Латвияс Пастс». План преступников был сорван полицией, но дело застряло в судебной системе Латвии и до сих пор не завершено.

О мошенничестве передача Nekā personīga рассказала ещё в 2013 году. Прошло 12 лет, и Верховный суд уже во второй раз вернул дело обратно в апелляционную инстанцию.

Инесе Сутта с семьёй владеет зданием на улице Бривибас, которое 12 лет назад они чуть не потеряли. Группа мошенников подготовила поддельный договор о том, что некая персона якобы одолжила владелице миллион латов, и долг давно подлежал возврату.

В качестве кредитора оформили бездомного, проживающего в рижском приюте на улице Маскавас.

Дело рассматривалось по недавно введённой упрощённой процедуре. Лицо, требующее возврата долга, подало документы судье Земельной книги Агнесе Скулме, которая их утвердила и направила Инесе Сутте заказное письмо с вопросом, признаёт ли она существование долга.

В день, когда Сутта якобы подписала получение письма, камеры наблюдения показывают, что почтальон дальше почтовых ящиков не пошёл. На деле письмо сразу оказалось у мошенников, которые подделали подпись Сутты и подтвердили «существование» долга. Дело было передано судебному исполнителю.

Именно на этом этапе Сутта и её сыновья случайно узнали от знакомых, что их дом скоро выставят на торги. Полиция оперативно вмешалась, вычислила и задержала мошенников. Имущество удалось спасти от аукциона. Казалось, всё закончилось благополучно.

Но предполагаемая организаторша схемы — риелтор Наталия Немилова — уехала в Германию. И вот уже 12 лет это относительно простое дело застряло в судах. Пострадавшая семья считает, что затягивание происходит умышленно.

«Судов было уже много. Сначала в 2014 году — суд первой инстанции, потом апелляционный, затем Верховный, Сенат, потом кассация, снова возврат в апелляцию в 2021-м. Та тянулась ещё четыре года, теперь снова в Верховном, и снова кассация», - рассказали пострадавшие Инесе и Петерис Сутта.

Судья Долореса Бамбере шесть лет вела дело в Видземском районном суде. Было более 50 заседаний, многие откладывались. Адвокат обвиняемой Юрис Гринвалдс регулярно приносил справки из иностранных медучреждений о плохом здоровье клиентки.

Болели свидетели, пропадали участники дела. После резонанса в обществе и среди чиновников дело разделили, чтобы ускорить. Но процесс всё равно длится непомерно долго.

«Хочется, чтобы всё это закончилось. Чтобы спокойно спать и не ждать очередного письма с их “новыми версиями”», - говорит Инесе Сутта.

«Годами мы просили провести судебно-медицинскую экспертизу и проверить справки. Гринвалдс всё обещал, что если не придёт, то хоть на коляске привезут. В 2024 году суд наконец обязал представить документы из немецких учреждений. Через полгода пришёл ответ: без согласия пациентки информация не выдается. Суд говорит: мы не можем не верить справкам, но юридически проверить их тоже не можем», - добавляет Петерис Сутта.

Семья пыталась привлечь внимание к абсурдной ситуации — обращались к президенту, Минюсту, комиссии Сейма. Единственным, кто отреагировал критически, стал омбудсмен, признал: сроки судебного разбирательства — несоразмерны.

«Выходит, что пострадавший должен бороться не только с преступниками, но и с государством — потому что система не способна обеспечить справедливый, разумный по срокам процесс. Это недопустимо», - уверена заместитель омбудсмена Инета Пиляне.

Семья больше не хочет получать ни писем, ни звонков от судов. Только финальное решение.

«Нас больше не будет в судах. Не звоните, не пишите. Мы ждём только итог. Мы истощены. Я больше не патриот этой страны. Если с нами так — это может случиться с кем угодно. Подумайте трижды, прежде чем идти в суд. Иногда проще смириться, чем потерять здоровье, деньги и годы жизни», - уверен сын пострадавшей Петерис Сутта.

После этого дела Сейм изменил закон — теперь ускоренное взыскание возможно только до 15 000 евро. Об изменениях в регулировании медицинских справок для неявки в суд обсуждают уже месяцы.

«Сейчас справки не адресованы суду, врач не знает, куда она будет подана — на работу, в школу или в суд. Мы обсуждаем с Минздравом механизм, при котором врач знал бы, что пишет именно для суда. Но пока окончательного решения нет», - рассказала директор департамента Минюста Эвия Крюкова.

Минздрав не торопится: неофициально представители говорят, что врачи не должны брать на себя дополнительную ответственность — суд пусть решает сам. Минюст говорит о полугоде, Минздрав — о лете следующего года. И только при условии, что врачи не будут возражать.

Что делать, если человек находится за границей и присылает справки от иностранных врачей, не знают ни в Минюсте, ни в Минздраве.

Омбудсмен считает, что семье Сутта стоит подать в суд на государство за затягивание процесса.

«У человека есть право согласно статье 92 Сатверсме — обратиться в суд при нарушении своих прав и получить компенсацию. Я считаю, что это один из немногих способов разрешить конкретную ситуацию», - указала Инета Пиляне.

Семья считает, что их история — лакмусовая бумажка неспособности судебной системы. Преступление раскрыто, полиция своё дело сделала, но суд не завершён. И это может случиться с любым.

«[Что для вас лично значит это затянувшееся дело?] Это подорвало моё здоровье. После известий о “долге” — я стала сердечным инвалидом. Мне установили кардиостимулятор. Судебные процессы только ухудшают состояние. Надеюсь дожить до конца всего этого ужаса», - отметила Инесе Сутта.

«Патриотизм к этой стране у нас исчез. После такого трудно поверить, что в Латвии есть справедливость. Если вы думаете, идти ли в суд — подумайте ещё раз. Лучше забыть обиду, чем потерять здоровье и годы жизни», - добавил Петерис Сутта.

Председатель Верховного суда призвал срочно урегулировать вопрос справок о болезни. Но в случае живущей за границей обвиняемой — это ничего не меняет. Как и в случае с экс-сотрудником СГД Владимиром Вашкевичем, который тоже «болел» и «не мог» участвовать в суде — даже снял постановочный фильм об этом.