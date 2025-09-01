Baltijas balss logotype
Полуголый тиктокер прыгал по машине у памятника Свободы и громко включал «Катюшу». Что ему теперь грозит?

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.09.2025
BB.LV
Полуголый тиктокер прыгал по машине у памятника Свободы и громко включал «Катюшу». Что ему теперь грозит?
ФОТО: скриншот видео TV3

Полиция возбудила уголовный процесс из-за публичных выходок печально известного латвийского тиктокера. Пророссийски настроенный молодой человек вел себя вызывающе и непристойно у памятника Свободы, а также включал в общественном транспорте песни, прославляющие Россию, сообщают Новости ТВ3. Действия юноши также попали в поле зрения Службы государственной безопасности (СГБ).

На фоне звучащей песни «Я русский» российского исполнителя Shaman, известного как сторонник путинского режима, провокатор взбирался на арендованный автомобиль и размахивал платком — всё это происходило рядом с памятником Свободы.

Это и ряд других видео, в которых молодой человек полуголым прыгает в окрестностях памятника, вызвали большой резонанс в социальных сетях. Также распространено видео, где тот же хулиган в общественном транспорте из колонки включает песню «Катюша», прославляющую российскую армию. Этими действиями заинтересовались правоохранительные органы.

«Можем подтвердить, что действия данного лица попали в поле внимания Службы государственной безопасности. В то же время обращаем внимание, что за использование в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, а также за другие нарушения общественного порядка предусмотрена административная ответственность. Оценка таких случаев и принятие решений о возможном административном наказании входит в компетенцию Государственной полиции», – сообщили в СГБ.

Этот же молодой человек грубо себя вел и хулиганил в нескольких магазинах — залезал на прилавки и портил чужое имущество.

«Личность уже длительное время находится в поле зрения Государственной полиции. В связи с его действиями были начаты несколько административных производств, назначены административные наказания, а также проведены профилактические беседы. Однако, учитывая, что лицо продолжает хулиганские действия и уже неоднократно наказано, Государственная полиция возбудила против него уголовное дело по части 1 статьи 231 Уголовного закона», - рассказала представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Речь идёт о хулиганстве — грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в явном неуважении к обществу и игнорировании общепринятых норм поведения. За такое нарушение грозит до двух лет лишения свободы.

#чп #пропаганда
Оставить комментарий

(12)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    2-го сентября

    Ну вот, а помочился бы на Милду, как болельщики амстердамского Аякса, и ничего бы и не было, а он петь вздумал.

    16
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го сентября

    Вот это реклама от СГБ Латвии и ВВ! Круто и совершенно бесплатно.

    10
    4
  • А
    Андрей
    2-го сентября

    "песню «Катюша», прославляющую российскую армию" С таким же успехом можно сказать, что автор данной статьи и вся редакция прославляют Геббельса!
    В песне "Катюша" - вообще не указана принадлежность стране воина, которого любит Катюша. Это может быть вообще про китайского пограничника! А кто сказал, что не может быть?

    p.s. "Точность - вежливость королей! Инком-банк!" если кто помнит такую рекламу.

    33
    4
  • Д
    Дед
    1-го сентября

    Так у памятника, а давеча обезьяна под предводительством мэра Латвии по памятнику прыгала, и тоже вроде звезда тик-тока, так ей ( обезьяне) еще и бабосиков из бюджета отвалили, чтобы в России потратился, а то у нас все дорого. Или эта не правильная звезда? Или песня не про ту катюшу? А то, что поет та обезьяна никто из мэров Латвии не понимает, может еще хуже непотребности распевает?

    55
    4
  • JU
    Jazeps Urlauskis
    1-го сентября

    похоже на того конченного, про которого месяц писали, что залез в скорую и снимал тиктоки, пока медики пытались реанимировать девушку.

    21
    12
  • З
    Злой
    1-го сентября

    По поводу песни Катюша уже было сказано- она никак не связана с армией и войной, просто у наших приступ эпилепсии когда слышат что-то на русском языке.

    148
    6
  • З
    Злой
    1-го сентября

    Респект и уважуха.

    50
    15
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Злой
    1-го сентября

    Так Вали в Россию в чем проблема? покажи что ты реальный патриот всея Руси.. А то ваша любовь только и есть в интернете глвно писать и мелкие пакости делать, (как это животное) на серьезные шаг духа не хватает, только и остается там где живёшь воздух портить.. Так не нравится Латвия, сваливай в Россию, в чем проблема. Не хочешь со.... ь не мучай ж.... у, не насилуй себе, сваливай.

    12
    80
  • Мп
    Мимо проходил
    Злой
    1-го сентября

    Да без проблем, Кеша! Выкупай мою квартиру по рыночной цене, обеспечь транспортом - и меня уже завтра здесь не будет. Если и вернусь, то только на танке. А то вы, пастально-пидралальные патриоты, всё норовите поступить с русскими, как с немцами после подписания пакта Мунтерса-Риббентропа: по чемодану на человека - и принудительная депортация на Родину. А у меня только книг почти 3000 томов. Тебе оставлять не хочу - такие, как ты, всё равно Толстого и Пушкина не читают...

    77
    8
  • З
    Злой
    Злой
    2-го сентября

    Ошибаешься- это твой недоразвитый ум с грецкий орех способен он только мелочь придумывать, а у меня разработки солидные как напакостить и не по мелочи.

    0
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    1-го сентября

    Но ведь на Мильду он же не испражнялся, а вот если мелодия "Катюши" так оскорбляет национальные чувства латышей, то можно включить любую песню на латышском языке, подходящую по ритму!

    67
    5
  • А
    Алекс
    1-го сентября

    Депортировать его из Латвии,пусть на красной площади под Катюшу прыгает.Спецорганы раши быстро его в палату #6 отправят

    11
    81
Читать все комментарии

