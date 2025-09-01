Полуголый тиктокер прыгал по машине у памятника Свободы и громко включал «Катюшу». Что ему теперь грозит?

Полиция возбудила уголовный процесс из-за публичных выходок печально известного латвийского тиктокера. Пророссийски настроенный молодой человек вел себя вызывающе и непристойно у памятника Свободы, а также включал в общественном транспорте песни, прославляющие Россию, сообщают Новости ТВ3 . Действия юноши также попали в поле зрения Службы государственной безопасности (СГБ).

На фоне звучащей песни «Я русский» российского исполнителя Shaman, известного как сторонник путинского режима, провокатор взбирался на арендованный автомобиль и размахивал платком — всё это происходило рядом с памятником Свободы.

Это и ряд других видео, в которых молодой человек полуголым прыгает в окрестностях памятника, вызвали большой резонанс в социальных сетях. Также распространено видео, где тот же хулиган в общественном транспорте из колонки включает песню «Катюша», прославляющую российскую армию. Этими действиями заинтересовались правоохранительные органы.

«Можем подтвердить, что действия данного лица попали в поле внимания Службы государственной безопасности. В то же время обращаем внимание, что за использование в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, а также за другие нарушения общественного порядка предусмотрена административная ответственность. Оценка таких случаев и принятие решений о возможном административном наказании входит в компетенцию Государственной полиции», – сообщили в СГБ.

Этот же молодой человек грубо себя вел и хулиганил в нескольких магазинах — залезал на прилавки и портил чужое имущество.

«Личность уже длительное время находится в поле зрения Государственной полиции. В связи с его действиями были начаты несколько административных производств, назначены административные наказания, а также проведены профилактические беседы. Однако, учитывая, что лицо продолжает хулиганские действия и уже неоднократно наказано, Государственная полиция возбудила против него уголовное дело по части 1 статьи 231 Уголовного закона», - рассказала представитель Государственной полиции Гита Гжибовска.

Речь идёт о хулиганстве — грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в явном неуважении к обществу и игнорировании общепринятых норм поведения. За такое нарушение грозит до двух лет лишения свободы.