Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Летом в Латвии зафиксирована одна смертельная электротравма 0 346

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Летом в Латвии зафиксирована одна смертельная электротравма
ФОТО: Unsplash

Летом этого года в Латвии зарегистрировано 11 случаев электротравм, один из которых закончился смертельным исходом, сообщает агентство LETA со ссылкой на собранную статистику компании АО "Sadales tīkls".

В "Sadales tīkls" отмечают, что в этом случае взрослый человек получил смертельный удар током, прикоснувшись к повреждённому осветительному прибору.

Среди пострадавших – также двое детей: подросток и полуторагодовалый ребёнок. Малыш получил электротравму, прикоснувшись в доме к незащищённому проводу, и был доставлен в больницу. Девочка получила удар током от оголённых проводов в хозяйственном сарае рядом с домом.

Как поясняют в "Sadales tīkls", количество электротравм ежегодно увеличивается именно в летние месяцы, и этот год не стал исключением. Однако этим летом зафиксировано вдвое меньше электротравм, чем в прошлом году, когда с июня по август было зарегистрировано 23 таких случая.

"Sadales tīkls" фиксирует только те электротравмы, по поводу которых вызов получает Служба неотложной медицинской помощи. Реальное число пострадавших, скорее всего, больше.

Условия, при которых происходят электротравмы, ежегодно остаются схожими, и наиболее уязвимой группой являются маленькие дети. Представители "Sadales tīkls" подчёркивают, что если в доме находится ребёнок младше пяти лет, особенно важно обеспечить использование закрытых, безопасных для детей розеток и проводов. Хорошим решением являются розетки с защитным механизмом или специальные заглушки. Также необходимо следить за тем, чтобы дети не имели доступа к повреждённым проводам или электроприборам, включая зарядные устройства, вставленные в розетки.

Не следует хранить и использовать повреждённые электроприборы, ремонтировать их самостоятельно, особенно не отключив от источника питания, неосторожно использовать электротехнику рядом с водой или с мокрыми руками. Также не следует использовать на улице те электроприборы, которые предназначены только для использования в помещении, так как они не имеют необходимой защиты от влаги.

Рекомендуется обращать внимание и на то, не перегружаются ли в доме электрические удлинители. Каждый удлинитель рассчитан на определённую нагрузку, которая обычно указана на его корпусе, например, 3000 ватт (W). Перегруженный удлинитель может загореться, создавая опасную ситуацию. Мощность каждого электроприбора можно узнать в прилагаемой инструкции или на корпусе устройства.

Став свидетелем электротравмы, в первую очередь необходимо немедленно отключить подачу электроэнергии, выключив предохранители или отключив повреждённое устройство от розетки. Если не отключить подачу тока и попытаться спасти пострадавшего, травму получит и сам спасатель. После отключения электричества следует вызвать неотложную медицинскую помощь по номеру 113. Человек не всегда может адекватно оценить серьёзность полученной травмы, поэтому после удара током необходимо обратиться к медикам. Если пострадавший без сознания, до прибытия врачей нужно оказать первую помощь.

Если электротравма получена на расположенной вне помещений электроснабжающей инфраструктуре, ни в коем случае нельзя приближаться к пострадавшему и допускать к месту происшествия других людей – следует держаться на расстоянии не менее восьми метров. Единственный способ помочь – позвонить спасателям по телефону 112.

Читайте нас также:
#электричество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1188
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 914
Фото: sacsheriff / Х
12-летний мальчик в США угнал машину родителей и устроил гонки с полицией 481
При межобщинных беспорядках обе стороны прибегали к насилию. Иконка видео
Спустя 53 года английского ветерана судят в Ольстере за «Кровавое воскресенье» 332

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 0
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 11
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 19
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 41
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 55
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 49
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 0
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 11
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео