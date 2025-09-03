Летом в Латвии зафиксирована одна смертельная электротравма

Летом этого года в Латвии зарегистрировано 11 случаев электротравм, один из которых закончился смертельным исходом, сообщает агентство LETA со ссылкой на собранную статистику компании АО "Sadales tīkls".

В "Sadales tīkls" отмечают, что в этом случае взрослый человек получил смертельный удар током, прикоснувшись к повреждённому осветительному прибору.

Среди пострадавших – также двое детей: подросток и полуторагодовалый ребёнок. Малыш получил электротравму, прикоснувшись в доме к незащищённому проводу, и был доставлен в больницу. Девочка получила удар током от оголённых проводов в хозяйственном сарае рядом с домом.

Как поясняют в "Sadales tīkls", количество электротравм ежегодно увеличивается именно в летние месяцы, и этот год не стал исключением. Однако этим летом зафиксировано вдвое меньше электротравм, чем в прошлом году, когда с июня по август было зарегистрировано 23 таких случая.

"Sadales tīkls" фиксирует только те электротравмы, по поводу которых вызов получает Служба неотложной медицинской помощи. Реальное число пострадавших, скорее всего, больше.

Условия, при которых происходят электротравмы, ежегодно остаются схожими, и наиболее уязвимой группой являются маленькие дети. Представители "Sadales tīkls" подчёркивают, что если в доме находится ребёнок младше пяти лет, особенно важно обеспечить использование закрытых, безопасных для детей розеток и проводов. Хорошим решением являются розетки с защитным механизмом или специальные заглушки. Также необходимо следить за тем, чтобы дети не имели доступа к повреждённым проводам или электроприборам, включая зарядные устройства, вставленные в розетки.

Не следует хранить и использовать повреждённые электроприборы, ремонтировать их самостоятельно, особенно не отключив от источника питания, неосторожно использовать электротехнику рядом с водой или с мокрыми руками. Также не следует использовать на улице те электроприборы, которые предназначены только для использования в помещении, так как они не имеют необходимой защиты от влаги.

Рекомендуется обращать внимание и на то, не перегружаются ли в доме электрические удлинители. Каждый удлинитель рассчитан на определённую нагрузку, которая обычно указана на его корпусе, например, 3000 ватт (W). Перегруженный удлинитель может загореться, создавая опасную ситуацию. Мощность каждого электроприбора можно узнать в прилагаемой инструкции или на корпусе устройства.

Став свидетелем электротравмы, в первую очередь необходимо немедленно отключить подачу электроэнергии, выключив предохранители или отключив повреждённое устройство от розетки. Если не отключить подачу тока и попытаться спасти пострадавшего, травму получит и сам спасатель. После отключения электричества следует вызвать неотложную медицинскую помощь по номеру 113. Человек не всегда может адекватно оценить серьёзность полученной травмы, поэтому после удара током необходимо обратиться к медикам. Если пострадавший без сознания, до прибытия врачей нужно оказать первую помощь.

Если электротравма получена на расположенной вне помещений электроснабжающей инфраструктуре, ни в коем случае нельзя приближаться к пострадавшему и допускать к месту происшествия других людей – следует держаться на расстоянии не менее восьми метров. Единственный способ помочь – позвонить спасателям по телефону 112.