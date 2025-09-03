Старики получили российскую пенсию. Мошенники тут как тут!

Российские пенсионеры в Латвии наконец получили выплаты, задержанные за три квартала. Мошенники тут же нацелились на пожилых людей. Жители Риги предупреждают друг друга в социальных сетях о новом способе обмана.

Как рассказала Наталья в одной из групп Facebook, мужчина приходит в квартиры под видом сотрудника домоуправления, чтобы проверить счётчики воды. Он внимательно осматривает приборы, делает записи и затем сообщает: «У вас переплата за воду, я могу вернуть деньги сразу на месте, но у меня есть только крупные купюры. Будет ли у вас сдача?»

Обрадовавшись, пожилые люди нередко достают свои сбережения. Мошенник в это время наблюдает, где лежат деньги, затем отвлекает хозяев и крадёт наличные. В случае Натальи ситуация обошлась без потерь: у её бабушки дома не оказалось сдачи, и мошенник сказал, что вернётся через несколько минут с точной суммой — но больше не появился. К сожалению, соседки снизу и сверху лишились сотни евро.

По другим сообщениям, незнакомцы, выдавая себя за сотрудников коммунальных служб, просят показать документы. Они фотографируют копии паспортов и иногда возвращают их с извинениями, но на основе этих данных могут оформлять кредиты и другие финансовые операции без ведома хозяев.

Люди активно делятся предупреждениями в соцсетях и чатах, советуют быть бдительными и обращаться в полицию при малейших подозрениях. «Нельзя доверять незнакомцам, даже если они представляются официальными службами», — пишут они.

Полиция напоминает: настоящие сотрудники коммунальных служб всегда предъявляют удостоверение и не требуют копий паспортов или денег. При малейших сомнениях лучше сразу звонить в официальные службы или полицию, чтобы избежать неприятностей.

Обязательно найдите время и предупредите о мошенничествах своих пожилых соседей и родственников!