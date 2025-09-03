20 августа правоохранители, выполняя другие служебные обязанности, заметили подозрительного юношу, который ходил вдоль окон многоквартирных домов на Юрмалас гатве в Риге. Увидев полицейских, он попытался убежать, однако его удалось задержать. При задержании выяснилось, что он связан с наркотическими веществами, что он сам и признал – юноша занимался созданием тайников с наркотиками. До задержания он уже успел разместить несколько таких тайников.

В тот же день задержанный вместе с сотрудниками управления полиции Пардаугавы отправился в несколько мест в микрорайонах Золитуде и Иманта, где были найдены 18 заранее подготовленных тайников с упаковками, содержащими примерно по два грамма марихуаны. Тайники были спрятаны в различных местах – под камнями, у заборов, возле столбов.

После обнаружения тайников в месте жительства парня был проведён обыск, в ходе которого были найдены и изъяты около 60 граммов марихуаны, 20 граммов гашиша, 15 граммов метамфетамина и два куста марихуаны, посаженные в ведра. Назначена экспертиза наркотических веществ.

Задержанный рассказал, что в мессенджере "Telegram" он присоединился к анонимной группе, где требовалось внести депозит. После внесения депозита он получил информацию о более крупной партии наркотических веществ, которые ему нужно было забрать и расфасовать в меньшие упаковки. Эти упаковки он должен был по инструкциям прятать в выбранных местах конкретного микрорайона, фотографировать и сохранять координаты, которые впоследствии отправлял куратору. За каждый оставленный пакетик он получал вознаграждение.

Задержанный родился в 2000 году и ранее не попадал в поле зрения полиции. С учётом личности задержанного, после признания его подозреваемым, процессуальный руководитель применил к нему меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Уголовный процесс квалифицирован как незаконное хранение наркотических или психотропных веществ с целью сбыта, если оно совершено в крупном размере. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой и с надзором пробации на срок до трёх лет.