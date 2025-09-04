Подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном журналистам. Мужчина рассказал, что это его личная месть украинским властям и шантажа со стороны РФ не было. Он хочет, чтобы его обменяли и он мог найти тело своего сына, пишет телеграм-канал "Украина 24/7".

Михаила Сцельникова, подозреваемого в убийстве украинского политика, экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия, взяли под стражу.

Во время общения с прессой Сцельников заявил, что избрал жертвой Парубия, поскольку тот жил рядом. Он заявил, что убил бы "Петю, если бы жил в Виннице", вероятно, имея в виду лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

30 августа во Львове застрелили народного депутата от фракции "Европейская солидарность", бывшего спикера Верховной Рады и проводника Майдана Андрея Парубия.

Подозреваемого задержали в Хмельницкой области. Им оказался 52-летний львовянин. Задержанному сообщено о подозрении в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием.

Андрей Владимирович Парубий (31 января 1971, Червоноград, Львовская область — 30 августа 2025, Львов) — украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховной рады Украины с 14 апреля 2016 по 29 августа 2019 года. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (27 февраля — 7 августа 2014 года). Первый заместитель председателя Верховной рады Украины (с 4 декабря 2014 по 14 апреля 2016 года). Народный депутат Украины (с 25 декабря 2007 года до своей смерти, с перерывом в марте-ноябре 2014 года). омендант Евромайдана, руководитель Самообороны Майдана с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

Дед, по словам Парубия, служил пулемётчиком в Галицкой армии и участвовал в битве за Львов против поляков. осле окончания школы поступил на исторический факультет Львовского университета. Трудовую деятельность начал в 1987 году — лаборантом в архитектурно-археологической экспедиции Института общественных наук АН УССР. Лаборант, старший лаборант в археологических экспедициях до 1991 года.

В 1988 году возглавил патриотическую молодёжную организацию — общество «Спадщина» (укр. спадщина — наследие), чьи участники занимались восстановлением могил воинов УПА, собирали воспоминания ещё живых повстанцев, организовывали лагеря, охраняли антисоветские митинги во Львове. В марте 1989 года был арестован за организацию несанкционированного митинга.

С 1990 года — депутат Львовского областного совета, секретарь постоянной депутатской комиссии по вопросам молодёжи и спорта. За день до выборов был арестован вместе с двумя соратниками за несанкционированное развешивание листовок и агитацию, об избрании депутатом узнал в камере районного отдела милиции, который согласился покинуть только после освобождения товарищей. В 1991 году наряду с Олегом Тягнибоком был одним из основателей Социал-национальной партии Украины (СНПУ), переименованной в 2004 году во Всеукраинское объединение «Свобода». В 1994 году окончил исторический факультет Львовского государственного университета им. И. Франко. В 1994—1998 годах — депутат Львовского горсовета, глава депутатской группы. С 1996 года — руководитель Общества содействия Вооружённым силам и Военно-морскому флоту Украины «Патриот Украины», являвшегося молодёжным отделением СНПУ. С 1999 года являлся редактором политического журнала «Ориентиры» СНПУ, для которой писал статьи.

В 2001 году окончил аспирантуру на кафедре политологии и социологии Национального университета «Львовская политехника».

С апреля 2002 по апрель 2006 года — депутат, с июня 2002 года был заместителем главы Львовского облсовета.

Активный участник Оранжевой революции. Во время событий ноября-декабря 2004 года был комендантом Украинского дома в Киеве[7]. Награждён памятным знаком «Выдающемуся участнику Оранжевой революции».

В январе 2005 года вышел из состава «Свободы» вместе с шестью членами политсовета из восемнадцати из-за разных взглядов на развитие партии. С 2005 года — глава партии «Народный союз „Украинцы!“», реорганизованной в Гражданское объединение «Украинский дом».

С апреля 2006 по декабрь 2007 года — депутат Львовского облсовета от блока «Наша Украина».

С 25 декабря 2007 по 12 декабря 2012 года — народный депутат Украины VI созыва от блока «Наша Украина — Народная самооборона» под № 80. Глава подкомитета по вопросам контроля над осуществлением внешних отношений Комитета Верховной рады по иностранным делам. Член депутатской группы Вячеслава Кириленко «За Украину!». Был членом политсовета партии «Наша Украина» (лидер — Виктор Ющенко).

28 апреля 2010 года прокуратура Киева возбудила уголовное дело ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины по факту незаконного влияния на председателя Верховной рады Украины и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины), совершенного группой отдельных народных депутатов Украины 27 апреля 2010 года в сессионном зале Верховной рады Украины во время пленарного заседания Верховной рады Украины во время ратификации соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота России в Крыму. 14 мая 2010 года прокуратура Киева возбудила уголовное дело против народных депутатов из фракции «Наша Украина — Народная самооборона» Юрия Грымчака и Парубия по факту незаконного влияния на председателя Верховной рады и народных депутатов.

В декабре 2011 года участвовал в протестной акции на Болотной площади в Москве.

3 февраля 2012 года написал заявление о выходе из партии «Наша Украина», причиной стали безрезультатные дискуссии с Ющенко о необходимости объединения оппозиции в борьбе против президента Януковича. 6 июня 2012 года вступил в партию «Фронт перемен» Арсения Яценюка.

С 12 декабря 2012 года — народный депутат Украины VII созыва от партии Всеукраинское объединение «Батькивщина» под № 21. Занимал должность главы подкомитета по вопросам законодательного обеспечения интеграции Украины в международное научное и образовательное пространство Комитета Верховной рады по вопросам науки и образования.