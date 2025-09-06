Baltijas balss logotype
Финский суд рассматривает дело о повреждении подводного кабеля

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
Тот самый роковой танкер из "серого флота".

Тот самый роковой танкер из "серого флота".

После того, как экипаж понял, что произошло, все были в панике.

В Хельсинки начался суд над капитаном нефтяного танкера Eagle S и двумя его помощниками, сообщает финское издание Yle. Их обвиняют в умышленном повреждении кабелей, которые проложены по дну Финского залива. Также судно, которым они управляли, считается одним из кораблей так называемого «теневого флота» России. Однако финское гособвинение напрямую не утверждало, что к инциденту причастна Москва. К тому же среди подсудимых нет российских граждан.

Капитан судна с грузинским гражданством Давид Вадачкория, а также два его заместителя — один также грузинского, а второй индийского происхождения — обвиняются в перерезании энергокабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию, а также четырех интернет-кабелей в декабре 2024 года.

Как утверждается в заявлении прокуратуры, они протащили якорь весом 11 тысяч кг по дну на расстояние 90 км, что и стало причиной аварии. 11 августа, когда экипажу и было предъявлено обвинение, все трое заявили, что отрицают свою вину и считают, что у Хельсинки нет юрисдикции в этом деле, так как инцидент произошел за пределами территориальных вод Финляндии.

Вадачкория и его команда настаивают, что якорь упал из-за технических неисправностей в креплении якорной лебедки. Гособвинение тоже признало, что следователи не нашли доказательств, что крепление якоря было намерено повреждено, однако отказ сразу трех стопоров расценивается как признак грубой халатности со стороны экипажа. При этом один из помощников капитана рассказал, что якорь упал из-за плохой погоды и механической неисправности.

Инцидент с перерезанием кабелей произошел в декабре 2024 года. Судно Eagle S, зарегистрированное на Островах Кука, вышло из порта в Санкт-Петербурге и двигалось по Финскому заливу в Балтийское море.

Как пишет издание Yle со ссылкой на протоколы допросов, танкер столкнулся с трудностями, когда судно начало входить в исключительную экономическую зону Финляндии: его скорость начала снижаться вскоре после полудня. В районе 13:00 была обнаружена техническая неисправность, так что обороты снизились.

После этого танкер был остановлен, а неисправность устранена, однако все это время судно просто дрейфовало. При этом экипаж не мог связать проблемы с двигателем и падение якоря. Капитан Давид Вадачкория рассказал на допросе, что после ремонта танкер продолжил путь в штатном режиме и с хорошей мощностью.

Прокуроры же отметили, что первый кабель был перерезан в 12:26. После ремонта, о котором рассказал экипаж, танкер продолжил движение и в период между 18:00 и 19:00 перерезал еще четыре кабеля. Прокуратура считает, что это свидетельствует о преступном умысле.

Примерно в 18:45 береговая охрана сообщила, что, по их подозрениям, танкер что-то тянет за собой по дну, а также потребовала поднять якорь. Впрочем, после этого Вадачкория приказал проверить якорь, но на поверхность поднялась только цепь. После того, как экипаж понял, что произошло, все были в панике. При этом запрос о якоре, который был сделан до этого, команда проигнорировала, так как посчитала его обычным вопросом.

Силы союзников НАТО, которые в то время размещались вокруг Балтийского моря, были приведены в состояние повышенной готовности. Кроме того, силы безопасности Финляндии перехватили судно, высадившись на него с вертолетов, а команде был отдан приказ войти в территориальные воды страны.

#кабель
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
