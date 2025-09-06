Baltijas balss logotype
За сутки в Латвии в ДТП пострадали 17 человек, остановлено 11 пьяных водителей

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
За сутки в Латвии в ДТП пострадали 17 человек, остановлено 11 пьяных водителей
ФОТО: Youtube

В минувшие сутки на латвийских дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 17 человек, а также было остановлено 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 173 дорожно-транспортных происшествия, пострадали 17 человек. В ДТП пострадали два велосипедиста и пять водителей электроскутеров.

Больше всего пострадавших в пятницу в Рижском регионе - десять человек, в том числе два велосипедиста и четыре водителя электроскутеров. В Курземе пострадали три человека, в том числе один водитель электроскутера. В Земгале пострадали три человека, а в Латгале - один.

Пять водителей автомобилей и мотоциклов были пойманы в нетрезвом состоянии в Рижском регионе, три - в Земгале, два - в Латгале и один - в Курземе.

В восьми случаях были возбуждены уголовные дела, в трех - административные.

У одного нетрезвого водителя будет конфискован автомобиль, а у семи водителей будет взыскана стоимость транспортного средства.

За сутки было составлено 489 административных протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 202 - за превышение скорости и пять - за агрессивное вождение.

#полиция
Оставить комментарий

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 31
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 26
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 32
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 21
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 58
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 63
Видео