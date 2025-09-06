За сутки в Латвии в ДТП пострадали 17 человек, остановлено 11 пьяных водителей

В минувшие сутки на латвийских дорогах в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 17 человек, а также было остановлено 11 водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

Всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 173 дорожно-транспортных происшествия, пострадали 17 человек. В ДТП пострадали два велосипедиста и пять водителей электроскутеров.

Больше всего пострадавших в пятницу в Рижском регионе - десять человек, в том числе два велосипедиста и четыре водителя электроскутеров. В Курземе пострадали три человека, в том числе один водитель электроскутера. В Земгале пострадали три человека, а в Латгале - один.

Пять водителей автомобилей и мотоциклов были пойманы в нетрезвом состоянии в Рижском регионе, три - в Земгале, два - в Латгале и один - в Курземе.

В восьми случаях были возбуждены уголовные дела, в трех - административные.

У одного нетрезвого водителя будет конфискован автомобиль, а у семи водителей будет взыскана стоимость транспортного средства.

За сутки было составлено 489 административных протоколов о нарушении правил дорожного движения, в том числе 202 - за превышение скорости и пять - за агрессивное вождение.