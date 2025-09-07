Шарят по карманам! «Полиция в Риге - злая, глупая и жадная» - журналист

"Полиция в Риге - злая, глупая и жадная. К тому же она не знает правил дорожного движения. Требуйте деньги назад, дамы и господа!" – заявил в эфире ведущий программы Zebra Паулс Тимротс.

На улице Лауку в микрорайоне Гризинькалнс сложилась противоречивая ситуация: там установлен дорожный знак "Остановка и стоянка запрещены", а дальше на этой же улице созданы "карманы" для парковки. Рижская муниципальная полиция (РМП) считает, что ставить машины там нельзя, поскольку стоит запрещающий знак, и штрафует местных жителей за парковку в этих "карманах" на 40 евро.

Как напоминает Тимротс, в законе оговорено, что соответствующий знак относится только к проезжей части - "карманы" к ней не относятся.

"Получается, полиция в Риге не знает правил дорожного движения – это очень печально", – говорит он.

При этом в другом микрорайоне на ул. Малиенас имеется точно такой же запрещающий знак и такие же "карманы", но там сотрудники РМП почему-то "горчичники" за парковку не лепят. Тимротс недоумевает: "Как в одном городе могут быть два разных закона?"

"Дамы и господа, требуйте деньги обратно!" – предлагает телеведущий, говоря о парковке на ул. Лауку.