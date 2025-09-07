Baltijas balss logotype
Шарят по карманам! «Полиция в Риге - злая, глупая и жадная» - журналист

ЧП и криминал
Дата публикации: 07.09.2025
TV3
Шарят по карманам! «Полиция в Риге - злая, глупая и жадная» - журналист

"Полиция в Риге - злая, глупая и жадная. К тому же она не знает правил дорожного движения. Требуйте деньги назад, дамы и господа!" – заявил в эфире ведущий программы Zebra Паулс Тимротс.

На улице Лауку в микрорайоне Гризинькалнс сложилась противоречивая ситуация: там установлен дорожный знак "Остановка и стоянка запрещены", а дальше на этой же улице созданы "карманы" для парковки. Рижская муниципальная полиция (РМП) считает, что ставить машины там нельзя, поскольку стоит запрещающий знак, и штрафует местных жителей за парковку в этих "карманах" на 40 евро.

Как напоминает Тимротс, в законе оговорено, что соответствующий знак относится только к проезжей части - "карманы" к ней не относятся.

"Получается, полиция в Риге не знает правил дорожного движения – это очень печально", – говорит он.

При этом в другом микрорайоне на ул. Малиенас имеется точно такой же запрещающий знак и такие же "карманы", но там сотрудники РМП почему-то "горчичники" за парковку не лепят. Тимротс недоумевает: "Как в одном городе могут быть два разных закона?"

"Дамы и господа, требуйте деньги обратно!" – предлагает телеведущий, говоря о парковке на ул. Лауку.

#полиция #пдд
Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    7-го сентября

    Во время вьетнамской войны в США случился недобор и генерал Макнамара наплевав на армейские тесты,стал брать в армию людей с Айкью 80 и ниже. Смертность увеличилась в несколько раз не только в этих подразделениях но и по всем армейским частям. Так что в полицию и в армию в Латвии набирают по принципу того генерала,а результат предсказуем и уже опробован 👽😂

    7
    3
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Aleks
    9-го сентября

    Сам-то служил в армии или полиции латвийской? Бред не неси, туда ещё попасть постараться нужно.. Ты это видимо с российской спутал, вот там действительно,есть на что посмотреть, что там, что там клоун на клоуне!И в отличии от российской латвийская полиция не лютует стариков и студентов дубинами не колошматит а в армии, своих не расстреливают и бойцов до самоубийства не доводят!Повторюсь, попробуй поподи ещё в Латвии, в армию или полицию(открою маленький секрет, в СССР латвийский уголовный розыск, счелался одним из лучших по совку)! Меня всегда умеляют эти комментаторы диванные, которым всё в стране не нравится, но при этом они сидят напрягают ж.... у и терпят, терпят б.... ь.. Те кого что-то не устраивает, собирают пожитки, манатки и уезжают, тихо спокойно, берут и уматывают!

    0
    0
  • A
    Aleks
    7-го сентября

    Как в СССР попадали в милицию? Сначала должен был отслужить в армии и зарекомендовать себя там и мог работать рядовым.Потом ,получив направление и характеристику,шел в школу милиции различного профиля.Не должен был иметь никаких наколок,а то тут видел расписного дорожника😂 И люди в милицию шли по призванию,несмотря на небольшие зарплаты и преступления раскрывали без камер слежения,мобильных телефонов и компьютеров .Только головой. А сейчас...Заключил контракт с государством и все,тупой,недалёкий,жадный и ленивый уже ему слуга за хорошие деньги,готовый закопать,обобрать и удушить любого,на кого укажут пальцем хозяева,хотя,как написано в книге их хозяев-даже лучшие из лучших заслуживают смерти,но они то об этом не знают...😀 Ну и ладушки,сюрприз будет когда нибудь обязательно . Вон на Украине уже ,,лучших из лучших ТЦК,,уже взрывают,расстреливают,режут ..

    33
    5
  • Д
    Дед
    7-го сентября

    В соответствии с правилами думы, организация наложившая штраф получает до 50% суммы штрафа после взыскания, организация имеет право использовать эти средства на благоустройство и премии сотрудникам. Отсюда, полицейские не имеют право штрафовать, так как прямо, материально заинтересованы в наложении законных или незаконных штрафов, а закон предусматривает, что лицо определяющее ответственность не может быть заинтересовано в ее объеме и результате рассмотрения.

    43
    1
Читать все комментарии

