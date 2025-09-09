Она уже провела в заключении 6 лет.

Польские пограничники задержали участницу Pussy Riot Айсолтан Ниязову по красному уведомлению Интерпола в городе Липске, недалеко от границы с Литвой. После оформления ее должны отвезти в отдел полиции в более крупный город Августов.

В Польшу активистка приехала, чтобы забрать собаку из приюта.

Туркменистан выдал ордер на арест Ниязовой из-за ее предполагаемого соучастия в хищении в 2002 году 40 миллионов долларов, принадлежащих Центробанку страны. Члены Pussy Riot утверждают, что обвинения сфабрикованы, а суд носит политический характер, поскольку ее отец Курбанмурад Ниязов встал на сторону оппозиции и умер в тюрьме.

По этому делу в 2011 году Швейцария отказалась выдавать Ниязову Туркменистану, но экстрадировала ее в Россию. Она провела в колонии шесть лет, где познакомилась с участницей Pussy Riot Марией Алехиной.

"Против Ниязовой не выдвинуто никаких законных обвинений... Ее единственное "преступление" — открытая оппозиция одной из самых закрытых диктатур мира. Мы требуем ее немедленного освобождения и призываем польские и европейские власти не выдавать ее режиму, известному пытками, произвольными арестами и преследованием инакомыслящих", — сказано в комментарии Pussy Riot, который цитирует "Медиазона".

В 2022 году Айсолтан Ниязову уже задерживали в Словении и Хорватии на основании того же уведомления Интерпола по запросу Туркменистана. Словенский суд освободил ее через 10 часов, а Хорватия отпустила из изолятора через два дня.

Юристы Ниязовой после ареста в Хорватии обращались к Интерполу с требованием убрать ее из базы розыска в связи с неправомерностью запроса Туркменистана. Организация прислала отказ.