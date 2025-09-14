Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Искусственный дефицит медикаментов: фармацевты оставили без лекарств больных жителей Латвии 6 1693

ЧП и криминал
Дата публикации: 14.09.2025
BB.LV
Искусственный дефицит медикаментов: фармацевты оставили без лекарств больных жителей Латвии
ФОТО: pixabay

За искусственное создание дефицита лекарств наказаны несколько крупных латвийских распространителей медикаментов, сообщил телеканал TV3.

На прошлой неделе представители Министерства здравоохранения (МЗ) ознакомили депутатов Сейма в комиссии с результатами первого полугодия ценовой реформы. Тогда же было сообщено, что один из крупных дистрибьюторов в этом году получил штраф от Инспекции здравоохранения за искусственное создание перебоев в поставках.

За создание искусственного дефицита Инспекция здравоохранения оштрафовала двух дистрибьюторов — Tamro и Magnum Medical. Каждому за нарушения назначен денежный штраф в размере 5000 евро.

Magnum Medical является третьим по величине дистрибьютором лекарств в Латвии и владеет сетью аптек Apotheka. Компания была оштрафована за то, что не поставляла лекарства, несмотря на наличие запасов. Так, аптека заказала три упаковки компенсируемых препаратов, однако компания потребовала заказать не менее 20. Поскольку аптеке больше ничего не было нужно, поставка не состоялась.

Дистрибьютор Tamro — второй по величине поставщик лекарств в стране, связанный с сетью Benu aptieka. Компания наказана за то, что поставляла лекарства аптекам, не соблюдая очередность.

Телеканал TV3 сообщил, что Инспекция здравоохранения оштрафовала и третьего дистрибьютора за искусственное создание дефицита, однако компания оспорила штраф в суде.

Согласно данным портала Firmas.lv, бенефициарами SIA Tamro являются граждане Германии Людвиг Курт Меркль и Ютта Клера Брой. В период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года компания обеспечила оборот в 199,65 млн евро и завершила финансовый год с прибылью в 7,63 млн евро. Более свежих данных о деятельности компании нет.

SIA Magnum Medical принадлежит эстонской Magnum AS, а конечным бенефициаром является гражданин Эстонии Маргус Линнамяэ. В период с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года компания обеспечила оборот в 125,7 млн евро и завершила год с прибылью в 3,93 млн евро. Более новых данных о её деятельности также нет.

Читайте нас также:
#аптеки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
3
14

Оставить комментарий

(6)
  • A
    Aleks
    15-го сентября

    Весь аптечный бизнес Латвии принадлежит самой паскудной нации в мире,по словам Микаэля Лайтмана,Израиль,главы международной Каббалы. И чего удивляться?!

    8
    4
  • A
    Aleks
    15-го сентября

    Янкелевич,Апт,Белевич-владельцы оптовых складов и сетей аптек. Вот кто оставил без лекарств больных жителей Латвии .Одни беды,почему то,от этих людей с интересными фамилиями. Наверное,опять совпадение ,👽😎

    11
    1
  • 15-го сентября

    личные видения супер реформ аптечного бизнеса от Абу Мэре. Цена на лекарство от давления и пульса осталась прежней ,но добавилось 1,5 евро за рецепты. Араб наглый вор из наших карманов

    43
    2
  • Д
    Дед
    14-го сентября

    Так вот почему в Латвии такие дорогие лекарства, потому как здесь тоже олигопольное положение двух фирм, которые имеют жителей как хотят. Видимо, ситуация выгодна латышским правителям за долю малую, потому и нет рынка лекарств.

    66
    2
  • С
    Сарказм
    Дед
    15-го сентября

    Дед, вот как всегда, умных слов понахватался, но используешь их без толку и понимания. Тебе перечислили 2 и 3 номера рейтинга, если сильно поднапрячься, то можно догадаться, что есть еще и номер 1 (это Recipe Plus, видимо). Кроме того, своих поставщиков имеет Euroaptieka и Saules aptieka. Кроме них еще есть Novartis, Roche, Oribalt и еще с десяток поменьше. Короче говоря, поставщиков-то более чем достаточно для небольшой Латвии, большему количеству просто не поместиться. Что не всегда может уберечь от злоупотреблений, но никакой олигополии на рынке лекарственных оптовиков нет даже близко

    3
    3
  • Д
    Дед
    Дед
    15-го сентября

    Может Вы объясните, почему две канторы могут устроить дефицит лекарств в стране и цены у нас на лекарства самые высокие , наверное уже, в мире. кроме, как отсутствием конкуренции. Почему, в всей Европе можно купить Суматриптан ( лекарство от мигрени), и российского, в том числе, производства, а в Латвии нет даже аналога, а то что предлагается в десятки раз дороже. Две таблетки 25 евро. И сами врачи предлагают найти возможность привезти из России.

    10
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 860
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1254
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 930
Фото: sacsheriff / Х
12-летний мальчик в США угнал машину родителей и устроил гонки с полицией 484

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 12
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 37
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 33
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 35
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 60
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 52
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 12
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег? 37
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео