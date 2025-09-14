Искусственный дефицит медикаментов: фармацевты оставили без лекарств больных жителей Латвии

На прошлой неделе представители Министерства здравоохранения (МЗ) ознакомили депутатов Сейма в комиссии с результатами первого полугодия ценовой реформы. Тогда же было сообщено, что один из крупных дистрибьюторов в этом году получил штраф от Инспекции здравоохранения за искусственное создание перебоев в поставках.

За создание искусственного дефицита Инспекция здравоохранения оштрафовала двух дистрибьюторов — Tamro и Magnum Medical. Каждому за нарушения назначен денежный штраф в размере 5000 евро.

Magnum Medical является третьим по величине дистрибьютором лекарств в Латвии и владеет сетью аптек Apotheka. Компания была оштрафована за то, что не поставляла лекарства, несмотря на наличие запасов. Так, аптека заказала три упаковки компенсируемых препаратов, однако компания потребовала заказать не менее 20. Поскольку аптеке больше ничего не было нужно, поставка не состоялась.

Дистрибьютор Tamro — второй по величине поставщик лекарств в стране, связанный с сетью Benu aptieka. Компания наказана за то, что поставляла лекарства аптекам, не соблюдая очередность.

Телеканал TV3 сообщил, что Инспекция здравоохранения оштрафовала и третьего дистрибьютора за искусственное создание дефицита, однако компания оспорила штраф в суде.

Согласно данным портала Firmas.lv, бенефициарами SIA Tamro являются граждане Германии Людвиг Курт Меркль и Ютта Клера Брой. В период с 1 февраля 2023 года по 31 января 2024 года компания обеспечила оборот в 199,65 млн евро и завершила финансовый год с прибылью в 7,63 млн евро. Более свежих данных о деятельности компании нет.

SIA Magnum Medical принадлежит эстонской Magnum AS, а конечным бенефициаром является гражданин Эстонии Маргус Линнамяэ. В период с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года компания обеспечила оборот в 125,7 млн евро и завершила год с прибылью в 3,93 млн евро. Более новых данных о её деятельности также нет.