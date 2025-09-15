Baltijas balss logotype
Мокрое дело. Начато уголовное дело по факту брошенного в Даугаву и спасенного полицейским кота

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.09.2025
LETA
Теперь тебя посодют

Теперь тебя посодют

В воскресенье полицейский, проводя свой выходной день и выгуливая собак вдоль Даугавы, услышал со стороны реки мяуканье и увидел в нескольких метрах от берега сумку.

Открыв сумку, он обнаружил в ней мокрого рыжего кота. В сумку были сложены камни.

Полицейский вызвал на место происшествия своих коллег, и полицейские доставили животное в ветеринарную клинику. Животное было чрезмерно худым и истощенным, отмечает полиция.

Полиция начала уголовное дело о жестоком обращении с животным.

Полиция призывает всех, кто располагает информацией, полезной для расследования, позвонить по телефону 20269020 или 112.

В настоящее время в полицию обратилась женщина, которая после стабилизации состояния здоровья животного согласилась взять на себя заботу о нем.

#полиция #животные
