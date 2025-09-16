Baltijas balss logotype
Девять лет и депортация: в Латвии осудили курьера-мошенника из Украины 1 1538

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Девять лет и депортация: в Латвии осудили курьера-мошенника из Украины

Земгальский районный суд признал гражданина Украины виновным в участии в телефонном мошенничестве и приговорил его к девяти годам лишения свободы с последующей депортацией из Латвии и запретом на въезд в течение восьми лет, сообщает ЛЕТА со ссылкой на прокуратуру.

Мужчина обвинялся в мошенничестве, совершённом организованной группой. В схеме он действовал как курьер.

По предложению своего друга обвиняемый присоединился к деятельности организованной группы мошенников. В совершении мошенничества участвовали по меньшей мере семь человек, каждый из которых исполнял определённую роль в соответствии с заранее распределёнными обязанностями. Обвиняемый вместе с двумя другими лицами выполнял роль курьера — получал у потерпевших или других лиц похищенные деньги и распоряжался ими по указанию операторов или руководителя преступной группы.

В ноябре прошлого года организованная группа с помощью обмана завладела денежными средствами шести человек на общую сумму 52 780 евро. Во всех случаях мошенничество происходило по одной и той же схеме — потерпевшим неоднократно звонили и лгали о том, что якобы их близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали люди с тяжёлыми телесными повреждениями. Деньги требовались якобы на покрытие расходов на лечение пострадавших.

Для передачи денег давались указания завернуть их в постельное бельё и полотенца и отдать человеку, который за ними придёт. В одном из случаев у обманутого человека удалось получить дополнительную сумму, утверждая, что пострадавшая женщина скончалась, и необходимо выплатить компенсацию её родственникам, чтобы они не подавали заявление о возбуждении уголовного дела против члена семьи потерпевшего и его близкий не оказался в заключении.

#мошенничество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
1
1
2

Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    16-го сентября

    удивительно что посадили - он же бэжэнец!!! думал по суду ему сделают ай-ай-ай и увеличат пособие !!!!

    43
    1

