«Его увезла черная машина». Родные отчаянно ищут Гинта, пропавшего месяц назад

Три недели назад был сделан призыв откликнуться тем, кто располагает дополнительной информацией о Гинте Йечсе, который пропал без вести и в последний раз был замечен 18 августа в Абавниеки Тукумского края. Родные Гинта до сих пор живут в неизвестности относительно судьбы молодого человека, но не теряют надежды, что он сможет вернуться домой. Последние известия о Гинте полны загадок, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Незадолго до полуночи 18 августа Гинт Йечс вышел из своего дома в Абавниеки Яунсатской волости и, по словам его родственников, сел в темный автомобиль. Молодой человек был одет в шорты, кеды и зеленую куртку. С собой он взял только мобильный телефон и рюкзак, содержимого которого не хватило бы для длительного пребывания вне дома.

"По словам домашних, с собой он взял только плед. Простился с мамой, поцеловал её в лоб — и всё", — рассказывает сводный брат Гинта Улвис. "Вообще никому ничего не сказал", — добавляет он.

Семья обзвонила друзей и родственников, но никто ничего не знает о передвижениях Гинта. "Как сквозь землю провалился", — говорит сводный брат.

Уже в ночь на 19 августа он отправил брату голосовое сообщение, в котором спрашивал, сколько ещё тот собирается работать. Это было последнее общение с Гинтом. Последний месяц его семья живёт в тревожном неведении — никто не может ответить, куда делся 27-летний мужчина.

"Это у нас единственная зацепка — надеемся, что откликнется тот водитель, который его увозил. Неважно, куда — к каким-то бандитам или нет. Главное, чтобы появился хоть какой-то след, от которого можно было бы оттолкнуться", - говорит Улвис.

Если вам известно текущее местонахождение Гинта или имеется дополнительная информация о событиях в Абавниеки вечером 18 августа, просим связаться с Государственной полицией по телефону 112.