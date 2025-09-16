«Интересный манёвр»: водитель фургона среди ночи застрял под многоквартирным домом

Жители района пруда Марас в растерянности от поступка одного водителя грузовика — проснувшись утром, они увидели, что зелёный фургон застрял у въезда во двор, при этом пострадали и сама машина, и прилегающие объекты, а также фасад здания, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Водитель грузовика по неизвестным причинам попытался заехать во внутренний двор жилого дома. По его действиям можно проследить маршрут: следы грязных шин, сбитый каменный столбик, следы краски машины на фасаде, повреждённый водосток. Ночью жители дома слышали, как кто-то «скрёбся» о здание.

«Я ещё среди ночи услышал, что во что-то врезались. Утром посмотрел. Интересный манёвр — хорошо, что он остановился там, а не въехал во двор. А то были бы уже не стены, а машины», - указал житель повреждённого дома Роберт.

Зелёный фургон застрял в проезде между двумя многоквартирными домами. Водитель вышел, чтобы осмотреть последствия своего манёвра со всех сторон.

«Я видел, он ходил кругами, смотрел, что произошло... Шатался он или нет — не знаю», - добавил Роберт.

Осмотрев со всех сторон повреждённое транспортное средство, водитель решил, что лучшим решением будет уйти. И он исчез в темноте ночи. Фургон же остался стоять почти весь следующий день. Местные жители гадают, зачем вообще понадобился такой манёвр — ни угол поворота, ни размеры проезда не подходят для такой машины.

«Я сам ездил на больших машинах. Этот проезд слишком узкий. Что он тут делал и зачем — не могу объяснить, как и сам водитель, наверное. Единственное объяснение — влетел на скорости, упёрся, задок подбросило вверх, и машину развернуло вбок», - предположил другой местный житель.

Государственная полиция начала административный процесс, личность водителя установлена. В ближайшее время мужчина будет вызван для дачи объяснений — чтобы выяснить, что им двигало.