Полиция разыскивает без вести пропавшего гражданина Монголии

С мая этого года мужчина проживает в испанской Малаге. Последний контакт с родственниками состоялся 9 сентября этого года, после чего его местонахождение остаётся неизвестным. Возможно, он передвигается на своём автомобиле «Mercedes Benz» с номерным знаком KB-5506. У мужчины есть вид на жительство в Латвии.

Приметы: рост 174 см, тёмные волосы до плеч, за рулём носит очки.

Государственная полиция призывает обратить внимание на фотографию мужчины и откликнуться всех, у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 112.