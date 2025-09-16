Baltijas balss logotype
Полиция разыскивает без вести пропавшего гражданина Монголии 0 350

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
Полиция разыскивает без вести пропавшего гражданина Монголии
ФОТО: пресс-фото

Рижское северное управление Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает без вести пропавшего гражданина Монголии Манал-Очира Ганцога (Manal-Ochir Gantsog), 1994 года рождения.

С мая этого года мужчина проживает в испанской Малаге. Последний контакт с родственниками состоялся 9 сентября этого года, после чего его местонахождение остаётся неизвестным. Возможно, он передвигается на своём автомобиле «Mercedes Benz» с номерным знаком KB-5506. У мужчины есть вид на жительство в Латвии.

Приметы: рост 174 см, тёмные волосы до плеч, за рулём носит очки.

Государственная полиция призывает обратить внимание на фотографию мужчины и откликнуться всех, у кого есть информация о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 112.

#поиск
Оставить комментарий

