«Выглядит как мошенничество!» Торговцы устраивают конкурсы, но не отдают призы

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
«Выглядит как мошенничество!» Торговцы устраивают конкурсы, но не отдают призы
ФОТО: скриншот видео TV3

Заметив конкурс, организованный на сайте facebook.com якобы производителем детской мебели, жительница Екабпилса Лига без промедления выполнила все условия и надеялась выиграть главный приз — детскую кроватку. Удача ей улыбнулась: Лига победила в конкурсе, однако продавец «исчез» и приз так и не был доставлен, сообщает передача Bez Tabu (TV3).

Лига написала организаторам конкурса — «Vanto wood» — с вопросом, как можно получить выигранный приз, но до сих пор так и не получила ответа. На своей странице в Facebook торговцы регулярно проводят конкурсы и на сайте продают не только детскую мебель, но и бытовую технику. Эксперт по цифровым медиа Артурс Меднис убеждён, что это мошенничество.

Защитники прав потребителей получили пока только одно заявление о недоставленном товаре от «Vanto Wood», однако на портале жалоб размещено несколько обращений о недоставке товаров. Если в ближайшее время поступит больше жалоб в защиту прав потребителей, будет рассмотрена возможность ходатайствовать о закрытии этой страницы и интернет-магазина.

#мошенничество
Оставить комментарий

