Курортные острова Греции превратились в ад, благодаря тысячам нелегалов

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Сами мы - не местные.

Сами мы - не местные.

"Наши запасы на грани истощения", - подчеркивает местная власть.

Власти ищут способ переместить беженцев во внутренние районы страны. Поисково-спасательные операции в районе моря к югу от Гавдоса усиливаются, а греческий координационный центр поисково-спасательных операций (EKSED) приведен в полную готовность. В воскресенье днем судно FRONTEX заметило две лодки со 166 людьми на борту. 49 из них были доставлены судном FRONTEX на остров Гавдос, а остальные 117 - в порт Хора Сфакион на юге Крита. Ранее утром были проведены еще две крупные операции. На первом этапе судно FRONTEX заметило лодку с 71 мигрантом. Все они были доставлены в один из критских портов. Незадолго до этого патрульный катер береговой охраны также спас 38 человек с лодки, находившейся к юго-западу от острова.

Сотни мигрантов находятся в порту Гавдоса. По словам мэра Лилиан Стефанаки, их количество превысило допустимые пределы, и теперь можно опасаться даже проблем со здоровьем, если этот конкретный кризис продолжится из-за потоков.

Как сообщила Стефанаки, береговая охрана полностью мобилизована, однако прибытие мигрантов продолжается быстрыми темпами.

По ее словам, в полдень воскресенья в порту находилось 400 человек. Также поступила информация о том, что два судна Frontex отправятся в Гавдос, чтобы забрать мигрантов и переправить их в город Ханья.

"Этому кризису способствовала хорошая погода. Это поставило нас в трудное положение, учитывая, что наши запасы на грани истощения", - подчеркивает мэр. Многих мигрантов приняла деревня Айя на северо-западе Крита.

Муниципальные власти говорят, что работают на пределе сил, однако более 600 мигрантов размещены в неудовлетворительных условиях. Переправка мигрантов на материковую часть Греции на несколько дней остановлена.

Портовые власти обеспокоены тем, что им приходится выполнять работу, которая выходит за рамки их полномочий, и призывают государство незамедлительно принять меры.

Они призывают увеличить число сотрудников, которые занимаются проблемами мигрантов, и соблюдать положения, предусматривающие немедленный перевод задержанных в закрытые учреждения силами полиции.

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го сентября

    Топить лоханки прущие не пробовали?

    1
    2

