Генеральная прокуратура Литвы установили группу лиц, организовавшую четыре теракта в европейских странах, в составе которой имеются также граждане Латвии.

По информации, предоставленной прокуратурой Литвы, ведётся досудебное расследование по особо тяжким преступлениям — организации деятельности террористической группы и совершению терактов.

Выяснено, что 1973 года рождения гражданин Литвы А.Ш. в ходе совместных действий с соучастниками 19 июля прошлого года использовал международные службы доставки DHL и DPD, чтобы отправить из Вильнюса в страны Европы четыре посылки с самодельными взрывными устройствами.

Две из этих посылок были отправлены в Великобританию на борту грузовых самолётов DHL, а остальные две — в Польшу автоперевозками DPD.

По сведениям прокуратуры, в ходе первоначального расследования установлено, что организацию и координацию преступлений осуществляли граждане России, связанные со структурами российской военной разведки.

Некоторые координаторы преступлений прямо связаны и с терактом, произошедшим в мае 2024 года в Вильнюсе, когда был подожжён магазин Ikea.

Ими являются гражданин Украины Данило Хромов (1988 года рождения ) и гражданин с двойным литовско-российским гражданством Томас Довган Стабачинскас (1971 года рождения), говорится в заявлении прокуратуры Литвы.

В настоящее время 15 лиц обвинены в организации и совершении преступлений. Обвиняемые — граждане Латвии, России, Литвы, Эстонии и Украины. Фамилии граждан Латвии не приводятся.

Хроника минирования

По данным литовских правоохранительных органов, в ходе расследования установлено, что некоторые из посылок с замаскированными взрывными устройствами взорвались.

20 июля 2024 года в аэропорту Лейпцига (Германия) непосредственно перед загрузкой на грузовой самолёт DHL поступившая из Вильнюса посылка, предназначавшаяся далее в Великобританию, сработала — взрывное устройство с детонатором, запрограммированным электронным таймером, детонировало и произошёл пожар.

На следующий день другая посылка взорвалась и загорелась в грузовом автомобиле DPD, следовавшем через Польшу, а 22 июля третья посылка загорелась на складе DHL в Бирмингеме (Великобритания).

Четвёртая отправка, которая доставлялась автотранспортом DPD по территории Польши, не загорелась — детонация не произошла из-за технического дефекта.

Отмечается, что для выполнения отдельных заданий привлекались также граждане Латвии, Литвы, России, Эстонии и Украины. Их искали через знакомых и платформу «Telegram», им предлагалась и выплачивалась оплата в криптовалюте.

В ходе досудебного производства в Латвии, Литве, Польше и Эстонии проведено более 30 обысков. В результате следственных действий из незаконного оборота изъяты взрывчатые вещества, спрятанные в консервных банках и приведённые в готовность к использованию, а также детонаторы.

Некоторые из найденных зарядов были изготовлены так, чтобы обеспечить более сильную поражающую направленность. При производстве взрывчатых веществ использовался гексоген. Совокупный тротиловый эквивалент конфисованных зарядов превышает шесть килограммов.