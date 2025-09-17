Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Литва обвинила граждан Латвии в террористической деятельности 0 1441

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Одна из "вильнюсских" бомб взорвалась в самолете DHL.

Одна из "вильнюсских" бомб взорвалась в самолете DHL.

Генеральная прокуратура Литвы установили группу лиц, организовавшую четыре теракта в европейских странах, в составе которой имеются также граждане Латвии.

По информации, предоставленной прокуратурой Литвы, ведётся досудебное расследование по особо тяжким преступлениям — организации деятельности террористической группы и совершению терактов.

Выяснено, что 1973 года рождения гражданин Литвы А.Ш. в ходе совместных действий с соучастниками 19 июля прошлого года использовал международные службы доставки DHL и DPD, чтобы отправить из Вильнюса в страны Европы четыре посылки с самодельными взрывными устройствами.

Две из этих посылок были отправлены в Великобританию на борту грузовых самолётов DHL, а остальные две — в Польшу автоперевозками DPD.

По сведениям прокуратуры, в ходе первоначального расследования установлено, что организацию и координацию преступлений осуществляли граждане России, связанные со структурами российской военной разведки.

Некоторые координаторы преступлений прямо связаны и с терактом, произошедшим в мае 2024 года в Вильнюсе, когда был подожжён магазин Ikea.

Ими являются гражданин Украины Данило Хромов (1988 года рождения ) и гражданин с двойным литовско-российским гражданством Томас Довган Стабачинскас (1971 года рождения), говорится в заявлении прокуратуры Литвы.

В настоящее время 15 лиц обвинены в организации и совершении преступлений. Обвиняемые — граждане Латвии, России, Литвы, Эстонии и Украины. Фамилии граждан Латвии не приводятся.

Хроника минирования

По данным литовских правоохранительных органов, в ходе расследования установлено, что некоторые из посылок с замаскированными взрывными устройствами взорвались.

20 июля 2024 года в аэропорту Лейпцига (Германия) непосредственно перед загрузкой на грузовой самолёт DHL поступившая из Вильнюса посылка, предназначавшаяся далее в Великобританию, сработала — взрывное устройство с детонатором, запрограммированным электронным таймером, детонировало и произошёл пожар.

На следующий день другая посылка взорвалась и загорелась в грузовом автомобиле DPD, следовавшем через Польшу, а 22 июля третья посылка загорелась на складе DHL в Бирмингеме (Великобритания).

Четвёртая отправка, которая доставлялась автотранспортом DPD по территории Польши, не загорелась — детонация не произошла из-за технического дефекта.

Отмечается, что для выполнения отдельных заданий привлекались также граждане Латвии, Литвы, России, Эстонии и Украины. Их искали через знакомых и платформу «Telegram», им предлагалась и выплачивалась оплата в криптовалюте.

В ходе досудебного производства в Латвии, Литве, Польше и Эстонии проведено более 30 обысков. В результате следственных действий из незаконного оборота изъяты взрывчатые вещества, спрятанные в консервных банках и приведённые в готовность к использованию, а также детонаторы.

Некоторые из найденных зарядов были изготовлены так, чтобы обеспечить более сильную поражающую направленность. При производстве взрывчатых веществ использовался гексоген. Совокупный тротиловый эквивалент конфисованных зарядов превышает шесть килограммов.

Читайте нас также:
#литва #теракт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате 4 592
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 878
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1287
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 949

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 8
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 17
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 33
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 78
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 44
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 73
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 8
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 17
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 33

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео