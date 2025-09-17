Супруг блогера Анастасии Ивлеевой получил право на имущество своего погибшего брата. Ответчиком в суде выступала мать Филиппа Бегака, Дарья Семенова.

Филипп Бегак потерял брата в 2011 году. 24-летнего Максима убили из-за карточного долга. Дарья Семенова рассказывала тогда, что ее старший ребенок вел беспорядочный образ жизни, приходил домой под утро, а однажды так и не вернулся.

У Максима Бегака были 1/9 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом и 1/6 доли на земельный участок, расположенные в ДСК «Советский писатель». По закону их должна была унаследовать мать, Дарья Семенова. Но женщина с заявлением о принятии наследства к нотариусу так и не обратилась.

Филипп Бегак после смерти брата начал использовать дом и участок по назначению. Взял на себя расходы на их содержание и ремонт. Муж Ивлеевой хотел оформить доли брата на себя без суда, но сделать это не удалось. Бегак обратился к Фемиде с иском, ответчиками по которому стали его мать Дарья Семенова и Департамент городского имущества Москвы.

Семенова на суд не пришла. На заседании присутствовал представитель, который от ее имени признал исковые требования Филиппа.

«Из документов следует, что наследником первой очереди являлась Семенова, однако в установленный законом шестимесячный срок наследство не приняла, поэтому имелись все основания для признания Бегака к наследованию как наследника по закону второй очереди», — сообщают СМИ.

Дарья Семенова, напомним, дочь писателя Юлиана Семенова и Екатерины Михалковой — старшей сестры режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Ранее Филипп Бегак не пригласил мать на свою свадьбу с Анастасией Ивлеевой.

Хотя праздник и проходил в Крыму, где живет женщина. Вот как она прокомментировала новый статус сына: «Сын не спешит знакомить меня с очередной невесткой».

Примерно то же самое Семенова говорила и в 2024 году, когда только вскрылась правда о новом романе опальной в светской тусовке Ивлеевой. А вот в другом интервью Дарья Юлиановна дала больше информации. Ранее могло показаться, что Семенова не сильно переживает по поводу такого отношения со стороны сына. Однако похоже, что эмоции все же берут над женщиной верх.