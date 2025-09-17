Ночью в Риге из-за пожара из жилого дома эвакуировались около 50 человек

Прошлой ночью в Риге из-за пожара из жилого дома на улице Бривибас самостоятельно эвакуировались около 50 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Незадолго до 23:00 ГПСС получила информацию о том, что из квартиры на пятом этаже пятиэтажного жилого дома на улице Бривибас идёт дым. В квартире горела комната площадью 15 квадратных метров. Из здания своими силами эвакуировались 50 человек.

А около 20:00 пожарные выехали в волость Акнисте Екапилсского края, где горела крыша двухэтажного жилого дома на площади 70 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались два человека, а спасатели вытащили кошку.

Всего за минувшие сутки ГПСС получила 38 вызовов: восемь — на тушение пожаров, 16 — на спасательные работы, 14 вызовов оказались ложными. Пожарные выезжали на тушение горевшего грузовика и прицепа, лазерной резки и алюминиевой стружки, опор электролинии, а также в двух случаях — мусора.