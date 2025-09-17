Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новая схема! Мошенники представляются сотрудниками Sadales tīkls 1 3778

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
Новая схема! Мошенники представляются сотрудниками Sadales tīkls

Мошенники выдают себя за сотрудников АО "Sadales tīkls" или АО "Latvenergo" под предлогом замены или проверки счётчиков, предупреждает "Sadales tīkls", пишет LETA.

Представители компании сообщают, что мошенники пытаются связаться с жителями как по телефону, так и лично — звонят в дверь и стремятся попасть в жилище, ссылаясь на необходимость проверки счётчиков.

Чаще всего мошенники общаются на русском языке. Звонки поступают как с местных, так и с иностранных номеров.

Одна из целей мошенников — получить конфиденциальную информацию: доступ к интернет-банку, а также данные удостоверений личности.

"Sadales tīkls" подчёркивает, что сотрудники компании общаются с клиентами на латышском языке и не требуют вводить или предоставлять данные "Smart-ID" или коды доступа к интернет-банку при исходящих звонках. Сотрудникам компании также не требуется, например, номер паспорта или аналогичная информация.

В случае необходимости визита на месте "Sadales tīkls" заранее информирует клиентов. Кроме того, у сотрудников компании всегда должно быть при себе удостоверение личности, которое клиент вправе потребовать предъявить.

Сотрудникам не нужно входить в жилище, если счётчик там не установлен.

В случае сомнений жителям рекомендуется связаться с "Sadales tīkls", позвонив по информационному телефону 8403. Компания также особо призывает предупредить пожилых членов семьи о действиях мошенников.

Читайте нас также:
#мошенничество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleksandr
    17-го сентября

    Приматам мошенники всякими способами пытаются донести, что деньги - это самый плохой инструмент для оценки труда! Но нет же, всё ещё пользуемся! И 90% от своих доходов отдаём какому-то "государству"!

    5
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате 4 593
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 878
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1287
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 949

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 9
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 20
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 35
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 80
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 46
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 76
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 9
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 20
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео