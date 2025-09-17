Baltijas balss logotype
В Лиелварде из-за солнечных панелей загорелась крыша двухэтажного дома 1 517

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.09.2025
BB.LV
В Лиелварде из-за солнечных панелей загорелась крыша двухэтажного дома
ФОТО: Unsplash

Неправильно установленные солнечные панели или панели с производственными дефектами могут представлять угрозу не только стабильности электроснабжения, но и вызвать пожар — такую ситуацию пережил житель Лиелварде, когда загорелась крыша его дома. Солнечные батареи становятся всё популярнее в частных владениях, поэтому особенно важно понимать, как избежать трагедии и почему установку панелей лучше согласовать с электриком, сообщает передача Degpunktā (TV3).

В один из рабочих дней в Лиелварде загорелась крыша двухэтажного жилого дома. По словам очевидцев, всё началось со взрыва, вскоре на место прибыли пожарные.

"Я услышала шум, хлопок. Не могла понять, что происходит. Вышла на улицу — поняла, что лопается шифер", - рассказала местная жительница Зинаида.

"Я как раз шла из магазина — были пожарные, и крыша горела. Соседи сказали, что вроде бы из-за солнечных батарей", - уточнила соседка Майя.

Житель дома успел эвакуироваться, но во время тушения пожара мужчина отчаянно пытался попасть обратно в здание, предположительно, чтобы спасти личные вещи. Эта, в целом понятная, но необдуманная реакция мешала работе пожарных — Государственная полиция была вынуждена остановить мужчину, чтобы не подвергать его и других опасности.

"ГПСС привлекает Государственную или самоуправленческую полицию, чтобы не допустить людей в опасную зону. (…) Они могут не только мешать спасательным и тушильным работам, но и представлять угрозу сами себе", - уточнил заместитель начальника подразделения ГПСС в Огре Артур Умулис.

Причину пожара подтвердили и правоохранительные органы — возгорание крыши площадью около 80 квадратных метров вызвано коротким замыканием, возникшим из-за неправильно установленных солнечных панелей.

Причин для пожара от солнечных панелей может быть множество — от небрежного монтажа до производственного брака или внешних факторов, таких как град, дождь или снег. Самое важное, что может сделать каждый владелец — регулярно проверять, работает ли система правильно.

"Очень важно проводить регулярное техническое обслуживание таких систем. Мониторинг — как технический осмотр автомобиля. Это настоятельно рекомендуется. А то, что люди этого не делают — уже другой вопрос", - рассказал эксперт по солнечным панелям Марцис Дзенис.

Неизвестно, установил ли панели владелец дома сам, но по закону это не запрещено. Главное — привлечь эксперта на этапе установки, чтобы он подтвердил безопасность и исправность системы.

"Поставить механически мы, многие, умеем. Главное — качественно сдать и проверить, и тогда всё будет работать. (Degpunktā: Каждый у себя дома может делать что хочет, но это вопрос безопасности, верно?) Абсолютно. Недаром, чтобы подключить систему к «Sadales tīkls», необходим акт от сертифицированного электрика", - добавил Дзенис.

Если работоспособность системы не подтверждена сертифицированным специалистом и о ней не уведомлена сеть Sadales tīkls, такую установку могут признать несанкционированным производством электроэнергии. Сначала можно получить несколько звонков и писем с предостережениями, но при повторных нарушениях оператор электросети имеет полное право полностью отключить электричество.

#солнечные панели
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    17-го сентября

    Солнечные панели работают как источник тока и поэтому короткого замыкания у них просто нет, ток закороченной панели равен её номинальному току, это не генератор на ГЭС или ТЭЦ, но плохой контакт в соединении может нагреваться и вызвать возгорание

    3
    1

