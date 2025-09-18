Второй западный окружной военный суд РФ приговорил бойца украинского спецподразделения «Кракен» и бывшего чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным во вторжении в Белгородскую область летом 2023 г. и обстреле микроавтобуса с российскими военнослужащими из противотанкового гранатомета.

Первые пять лет Приходько проведет в тюрьме. Рассмотрение дела по существу заняло у суда чуть меньше месяца. Заседания проходили по видео-конференц-связи – Приходько находится в СИЗО-2 Ростовской области. Как установило следствие, в июле 2022 г. Приходько подписал контракт с ВСУ сроком на три года с денежным довольствием около $3000 в месяц. После обучения в Одессе он участвовал в боях в дельте Днепра, где получил ранение, а затем был переведен в разведывательно-диверсионное подразделение «Кракен». По версии следствия, в июне 2023 г. он вместе с военнослужащими «Русского добровольческого корпуса» (также запрещен в России) участвовал во вторжении в Шебекинский район Белгородской области. Прокурор в ходе судебных заседаний настаивал, что целью действий группы было "запугивание местного населения и дестабилизация обстановки на приграничной территории". В ходе рейда Приходько обстрелял из гранатомета микроавтобус «Газель» с российскими военными. Последние успели покинуть машину.

В российский плен Приходько попал месяц спустя, под Часовым Яром. Впоследствии ему предъявили обвинения по ст. 205, ч. 3 ст. 222, ст. 322 и ст. 226 УК РФ – террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконное пересечение границы и хищение оружия. Подсудимый признал вину. Прокурор в прениях заявил, что вина подсудимого полностью доказана и, ссылаясь на совокупность обвинений, потребовал назначить подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы. По окончании прений суд назначил истребование доказательств, в частности – заключение оружейного эксперта. В итоге 15 августа прения прошли повторно, прокурор вновь запросил аналогичный срок.

Адвокат Игорь Старов, выступая в защиту Приходько, указал на неправильную, по его мнению, квалификацию действий подсудимого. По версии защиты, террористический акт предполагает устрашение населения или дестабилизацию работы органов власти, но к моменту нападения жители Новой Таволжанки были эвакуированы. По словам самого Приходько, задачей группы было прикрытие действий «Русского добровольческого корпуса» и захват российского офицера, но не атаки на гражданских или органы управления. В последнем слове Приходько подтвердил признание вины, поддержав позицию адвоката о чрезмерной жесткости квалификации.

Спортсмен, будучи взят в плен, рассказал, что родился в Мариуполе. До службы он занимался боксом на протяжении 15 лет, чемпион Кубка Украины, мастер спорта. Позже он подписал контракт и пошёл на службу.

«С города Дружковка в 12 ночи мы сели в машины и поехали в посёлок. Как я понял, в районе Часова Яра мы пересели на БМП и пошли на позиции Вооружённых сил России. Мы просидели ночь под обстрелами и на следующий день выдвинулись на эвакуационную группу. Надо было где-то свернуть, а мы пошли прямо и уперлись на позиции ваших ребят. Я шёл в конце, стрелять не получилось, потому что меня ранили, и я сразу упал. Что по итогу: я знаю, что у нас трое раненых на том месте, где меня взяли, один убитый, три человека точно вышли, где остальные пацаны я не в курсе», - рассказал Приходько.