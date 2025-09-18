Baltijas balss logotype
Чемпион Украины по боксу попал в плен в РФ и получил 20 лет 2 813

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Господин Приходько в плену у россиян.

Господин Приходько в плену у россиян.

Прокурор настаивал, что целью действий группы было "запугивание местного населения и дестабилизация обстановки на приграничной территории".

Второй западный окружной военный суд РФ приговорил бойца украинского спецподразделения «Кракен» и бывшего чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько к 20 годам колонии строгого режима. Его признали виновным во вторжении в Белгородскую область летом 2023 г. и обстреле микроавтобуса с российскими военнослужащими из противотанкового гранатомета.

Первые пять лет Приходько проведет в тюрьме. Рассмотрение дела по существу заняло у суда чуть меньше месяца. Заседания проходили по видео-конференц-связи – Приходько находится в СИЗО-2 Ростовской области. Как установило следствие, в июле 2022 г. Приходько подписал контракт с ВСУ сроком на три года с денежным довольствием около $3000 в месяц. После обучения в Одессе он участвовал в боях в дельте Днепра, где получил ранение, а затем был переведен в разведывательно-диверсионное подразделение «Кракен». По версии следствия, в июне 2023 г. он вместе с военнослужащими «Русского добровольческого корпуса» (также запрещен в России) участвовал во вторжении в Шебекинский район Белгородской области. Прокурор в ходе судебных заседаний настаивал, что целью действий группы было "запугивание местного населения и дестабилизация обстановки на приграничной территории". В ходе рейда Приходько обстрелял из гранатомета микроавтобус «Газель» с российскими военными. Последние успели покинуть машину.

В российский плен Приходько попал месяц спустя, под Часовым Яром. Впоследствии ему предъявили обвинения по ст. 205, ч. 3 ст. 222, ст. 322 и ст. 226 УК РФ – террористический акт, незаконный оборот оружия и боеприпасов, незаконное пересечение границы и хищение оружия. Подсудимый признал вину. Прокурор в прениях заявил, что вина подсудимого полностью доказана и, ссылаясь на совокупность обвинений, потребовал назначить подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы. По окончании прений суд назначил истребование доказательств, в частности – заключение оружейного эксперта. В итоге 15 августа прения прошли повторно, прокурор вновь запросил аналогичный срок.

Адвокат Игорь Старов, выступая в защиту Приходько, указал на неправильную, по его мнению, квалификацию действий подсудимого. По версии защиты, террористический акт предполагает устрашение населения или дестабилизацию работы органов власти, но к моменту нападения жители Новой Таволжанки были эвакуированы. По словам самого Приходько, задачей группы было прикрытие действий «Русского добровольческого корпуса» и захват российского офицера, но не атаки на гражданских или органы управления. В последнем слове Приходько подтвердил признание вины, поддержав позицию адвоката о чрезмерной жесткости квалификации.

Спортсмен, будучи взят в плен, рассказал, что родился в Мариуполе. До службы он занимался боксом на протяжении 15 лет, чемпион Кубка Украины, мастер спорта. Позже он подписал контракт и пошёл на службу.

«С города Дружковка в 12 ночи мы сели в машины и поехали в посёлок. Как я понял, в районе Часова Яра мы пересели на БМП и пошли на позиции Вооружённых сил России. Мы просидели ночь под обстрелами и на следующий день выдвинулись на эвакуационную группу. Надо было где-то свернуть, а мы пошли прямо и уперлись на позиции ваших ребят. Я шёл в конце, стрелять не получилось, потому что меня ранили, и я сразу упал. Что по итогу: я знаю, что у нас трое раненых на том месте, где меня взяли, один убитый, три человека точно вышли, где остальные пацаны я не в курсе», - рассказал Приходько.

#война в украине
(2)
  • A
    Aleks
    18-го сентября

    Довели людей ,что в России,что на Украине до того,что они идут убивать друг друга за деньги.Какая,нахрен,идея или демилитаризация,или защита страны,если это делается за деньги и вполне приличные,потому что в России,что на Украине такие деньги,которые платят по контракту,врядли заработаешь где нибудь,кроме Москвы и Питера. Об этом как то на программе Соловьева сказал генерал Гурулев из ГД,за что был снят с комитета по обороне и вряд ли появится у Соловьева . Об этом же говорить нельзя,притом у русского Соловьева

    3
    8
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    19-го сентября

    По поводу русскости Соловьева, у меня есть некоторые сомнения.

    5
    0

