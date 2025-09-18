Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Гражданина Украины арестовали за обман пожилых латгальцев 0 687

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Гражданина Украины арестовали за обман пожилых латгальцев
ФОТО: dreamstime

В Латгалии задержан курьер мошенников – так называемый "денежный мул", который за один день обманом выманил у своих жертв 14 000 евро. Им оказался 39-летний гражданин Украины.

8 сентября он был задержан, когда на такси направлялся в Ригу, чтобы передать похищенные деньги другим участникам мошеннической схемы.

Звонили из всех инстанций

По данным полиции, 8 сентября несколько жителей в Даугавпилсе и Виляны Резекненского края получили звонки от телефонных мошенников. Сначала аферисты представлялись сотрудниками компании Latvenergo, утверждая, что в их квартире будет проводиться проверка электросчетчиков, и просили назвать личные данные.

После этого жителям звонили другие мошенники, которые уже выдавали себя за сотрудников полиции и утверждали, что к ним приедет представитель полиции, чтобы забрать наличные деньги якобы для проверки их законности.

Завоевав доверие людей, мошенники направляли к ним домой "курьера за деньгами".

Так, в Вилянах Резекненского края, придя к пожилой женщине (1936 г. р.), тот обманом забрал у нее 6000 евро.

В тот же день мужчина (1943 г. р.) в Даугавпилсе передал курьеру 3000 евро наличными.

Но это еще не все: в этот же день курьер посетил по другому адресу в Даугавпилсе пожилых людей (1950 и 1941 г. р.), которые отдали ему еще 5000 евро.

Молчание – золото

Во время задержания у курьера были обнаружены и изъяты более 14 000 евро, указывает Госполиция

В ходе следствия было установлено, что задержанный мужчина выполнял в схеме роль денежного курьера. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Государственная полиция предупреждает жителей, что нельзя по просьбе незнакомых звонящих передавать посторонним людям наличные деньги, банковские карты, а также раскрывать данные для доступа к банковским счетам. Такие телефонные разговоры необходимо сразу прекращать.

Читайте нас также:
#криминал
Иконка - заглушка для фотографии автора
Антон Городницкий
Все статьи
8
0
0
3
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате 4 593
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 878
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1287
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 949

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 10
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 21
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 36
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 80
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 46
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 76
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 10
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 21
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео