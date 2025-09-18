Гражданина Украины арестовали за обман пожилых латгальцев

В Латгалии задержан курьер мошенников – так называемый "денежный мул", который за один день обманом выманил у своих жертв 14 000 евро. Им оказался 39-летний гражданин Украины.

8 сентября он был задержан, когда на такси направлялся в Ригу, чтобы передать похищенные деньги другим участникам мошеннической схемы.

Звонили из всех инстанций

По данным полиции, 8 сентября несколько жителей в Даугавпилсе и Виляны Резекненского края получили звонки от телефонных мошенников. Сначала аферисты представлялись сотрудниками компании Latvenergo, утверждая, что в их квартире будет проводиться проверка электросчетчиков, и просили назвать личные данные.

После этого жителям звонили другие мошенники, которые уже выдавали себя за сотрудников полиции и утверждали, что к ним приедет представитель полиции, чтобы забрать наличные деньги якобы для проверки их законности.

Завоевав доверие людей, мошенники направляли к ним домой "курьера за деньгами".

Так, в Вилянах Резекненского края, придя к пожилой женщине (1936 г. р.), тот обманом забрал у нее 6000 евро.

В тот же день мужчина (1943 г. р.) в Даугавпилсе передал курьеру 3000 евро наличными.

Но это еще не все: в этот же день курьер посетил по другому адресу в Даугавпилсе пожилых людей (1950 и 1941 г. р.), которые отдали ему еще 5000 евро.

Молчание – золото

Во время задержания у курьера были обнаружены и изъяты более 14 000 евро, указывает Госполиция

В ходе следствия было установлено, что задержанный мужчина выполнял в схеме роль денежного курьера. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Государственная полиция предупреждает жителей, что нельзя по просьбе незнакомых звонящих передавать посторонним людям наличные деньги, банковские карты, а также раскрывать данные для доступа к банковским счетам. Такие телефонные разговоры необходимо сразу прекращать.