Из-за небрежности рабочих в Риге сгорела квартира — они оставили инструмент в розетке

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Из-за небрежности рабочих в Риге сгорела квартира — они оставили инструмент в розетке
ФОТО: скриншот видео TV3

В рижской квартире недалеко от ВЭФа во вторник вечером произошёл пожар, в результате которого были эвакуированы 50 жильцов дома, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Когда на место происшествия прибыла хозяйка квартиры, сотрудники полиции и пожарные сообщили ей, что возгорание вызвал строительный инструмент, оставленный в розетке. Квартира в это время находилась на ремонте — работы выполняла бригада, нанятая страховой компанией женщины.

Какую ответственность понесут страховщики, и почему это уже второй случай ущерба в её квартире за менее чем год?

Легли спать, почувствовали дым

Жители дома на улице Бривибас уже готовились ко сну, когда почувствовали запах дыма с пятого этажа. Один за другим они поспешно покинули здание.

«Мы уже легли спать, почувствовали дым и вышли на улицу», — рассказала жительница четвёртого этажа.

«Пожарные среагировали очень быстро, тушили с разных сторон. Мы провели на улице около часа, пока всё не закончилось. Конечно, это было страшно», — поделилась жительница дома Тамара.

«Это было странно — такое впервые. Они даже спрашивали, в какой квартире что происходит», — сказала женщина, недавно переехавшая в дом.

Пока 50 жильцов находились во дворе, пожарные вели работы по тушению огня. В квартиру пришлось проникать силой.

«Пришлось взломать металлическую дверь, чтобы попасть внутрь. Горела комната. Внутри никого не было», — сообщил командир 6-й части ГПСС Риги Захар Воробьёв.

Строителей дал страховщик

Хозяйка квартиры рассказала, что там уже некоторое время проводился ремонт, и кроме рабочих днём никто не находился. Оказалось, что в начале года в доме проводился ремонт на чердаке, из-за чего её квартира пострадала от протечки — потрескались стены и потолок, мебель пришла в негодность. Женщина обратилась в свою страховую компанию, чтобы восстановить жильё. Стороны пытались договориться о сумме ремонта.

«Смета от выбранных мной строителей была значительно выше. Тогда BTA предложила использовать фирму, с которой они сотрудничают», — рассказала хозяйка.

Женщина согласилась на подрядчика, предложенного BTA, и рабочие сразу приступили к ремонту. Работы продолжались уже третий месяц и почти были завершены. Однако в роковой вечер один из мастеров, завершив рабочий день, ушёл, оставив строительный инструмент включённым в розетку.

«Мне позвонили в 22:00 и сказали, что пожар. Позже на экспертизе выяснилось, что рабочие забыли свой прибор в розетке», — пояснила женщина.

Сначала — вода, теперь — огонь. Два стихийных бедствия уничтожили квартиру женщины из-за халатности строителей. Страховая компания заявляет, что покроет все расходы на восстановление.

«Учитывая, что у пострадавшей есть страховка, ей не о чем беспокоиться. BTA возместит ущерб», — заверили представители страховщика.

Тем не менее, для оценки обстоятельств пожара необходимо дождаться официального заключения Государственной полиции. Только после этого можно будет оценить, несёт ли ответственность фирма, рекомендованная BTA, и каковы будут дальнейшие действия. Недовольство хозяйки выбором строительной компании и суммой ремонта в BTA видят иначе — там утверждают, что никогда не выбирают самых дешёвых подрядчиков ради экономии.

Для хозяйки назвать этот год неудачным — это мягко сказано. Судьба её квартиры принесла ей головную боль, стресс и непонимание, что будет дальше. Скорее всего, впереди её ждёт уже второй страховой ремонт за девять месяцев.

#пожар
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
0
5
3
0

