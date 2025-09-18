Очередные 7,8 млн евро улетели мошенникам: банки фиксируют тысячи случаев обмана

У клиентов четырёх крупнейших банков Латвии с их собственного согласия на проведение платежей за восемь месяцев этого года мошенническим путём выманено в общей сложности 7,814 миллиона евро, свидетельствуют опубликованные данные Ассоциации финансовой отрасли (АФО), пишет ЛЕТА.

За восемь месяцев 2025 года зафиксировано в общей сложности 4496 случаев мошенничества, в результате которых были похищены 7 814 373 евро.

В частности, выявлено 2430 случаев телефонного мошенничества, в результате чего мошенники завладели 4 275 230 евро. Также зарегистрировано 1639 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 2 976 205 евро и 427 других видов мошенничества на сумму 562 938 евро.

Одновременно за восемь месяцев этого года удалось предотвратить 11 970 попыток мошенничества на общую сумму 8 198 700 евро.

В том числе предотвращены 3667 попыток телефонного мошенничества на сумму 3 818 565 евро, 7579 попыток инвестиционного мошенничества на сумму 3 775 756 евро и 724 других мошенничества на сумму 604 379 евро.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Латвии в результате 9025 случаев мошенничества было похищено 15,5 миллиона евро, а предотвращено 17 314 попыток мошенничества на сумму 12,2 миллиона евро.

Крупнейшим банком в Латвии по объёму активов является "Swedbank", за ним следуют "SEB banka", "Citadele" и латвийское отделение "Luminor Bank".