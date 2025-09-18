Baltijas balss logotype
Очередные 7,8 млн евро улетели мошенникам: банки фиксируют тысячи случаев обмана

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Очередные 7,8 млн евро улетели мошенникам: банки фиксируют тысячи случаев обмана

У клиентов четырёх крупнейших банков Латвии с их собственного согласия на проведение платежей за восемь месяцев этого года мошенническим путём выманено в общей сложности 7,814 миллиона евро, свидетельствуют опубликованные данные Ассоциации финансовой отрасли (АФО), пишет ЛЕТА.

За восемь месяцев 2025 года зафиксировано в общей сложности 4496 случаев мошенничества, в результате которых были похищены 7 814 373 евро.

В частности, выявлено 2430 случаев телефонного мошенничества, в результате чего мошенники завладели 4 275 230 евро. Также зарегистрировано 1639 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 2 976 205 евро и 427 других видов мошенничества на сумму 562 938 евро.

Одновременно за восемь месяцев этого года удалось предотвратить 11 970 попыток мошенничества на общую сумму 8 198 700 евро.

В том числе предотвращены 3667 попыток телефонного мошенничества на сумму 3 818 565 евро, 7579 попыток инвестиционного мошенничества на сумму 3 775 756 евро и 724 других мошенничества на сумму 604 379 евро.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Латвии в результате 9025 случаев мошенничества было похищено 15,5 миллиона евро, а предотвращено 17 314 попыток мошенничества на сумму 12,2 миллиона евро.

Крупнейшим банком в Латвии по объёму активов является "Swedbank", за ним следуют "SEB banka", "Citadele" и латвийское отделение "Luminor Bank".

#банки #мошенничество
Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleksandr
    18-го сентября

    Приматы же язык разума не понимают! Им вдолбили, что деньги самый лучший инструмент, вот и молятся на них! А то что заработанное уходит куда-то во все щели, где сидят паразиты, так плевать они хотели! Вера в деньги выше разума!

    2
    2
  • Д
    Дед
    18-го сентября

    А менты сидят в кустах и скорость мерят, да в трубочки дают дуть, хотя никакой связи с авариями доказать не могут. Может уже мошенников начали ловить, или не царское дело?

    16
    3
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Дед
    19-го сентября

    Менты тут причем?.. Мое́ мнение, что те кого кидают сами виноваты, либо жадность либо чувство ещё большего обогащения, затуманивает рассудок. Бедный не будет, последнюю зарплату инвестировать и всяких махинаторов слушать.. А что касается ментов с трубочками и радарами, так если бы не они, то дебилов на дороге и вообще, было бы в разы больше и лично ты и тебе подобные, боялись бы лишний раз, на улицу выйти! Пока есть спрос, есть и предложение, пока ведутся этоти будет продолжаться, пока не поумнеют будут сотни раз , на одни и те же грабли наступать. Во всех ящиках трезвонят, а они продолжают вестись, так чья это проблема. Да и про суммы такие,как вечно оглашают, верится с трудом!

    1
    0
Читать все комментарии

Видео