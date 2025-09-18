Baltijas balss logotype
В Клайпеде 86-летний мужчина совершил жуткое убийство — отрубил и спрятал обе ноги жертвы 0 635

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
В Клайпеде 86-летний мужчина совершил жуткое убийство — отрубил и спрятал обе ноги жертвы

Окружной суд Клайпеды на этой неделе впервые рассмотрел дело о шокирующем убийстве, в котором 86-летний житель Литвы Анатолий Трусов обвиняется в убийстве своего 89-летнего соседа Николая К. в его квартире, сообщает Lyritas, передаёт LA.LV.

По данным прокуратуры, Трусов совершил особо тяжкое преступление, нанеся жертве не менее 49 ударов ножом или другим острым предметом по голове, груди и шее.

Как рассказал прокурор Юрий Петучов, убийство произошло в квартире потерпевшего. После этого обвиняемый поместил тело в мешок и вынес его во двор многоквартирного дома. На следующий день мешок обнаружила дворник и сразу же вызвала полицию.

Открыв мешок, следователи увидели жуткую картину — обе ноги жертвы были отрезаны, и до сих пор неизвестно, где убийца их спрятал. По одной из версий, Трусов мог расчленить тело, чтобы в квартире не были найдены останки, или чтобы мешок с телом можно было унести — целиком оно бы туда просто не поместилось.

Однако попытки скрыть следы преступления оказались напрасны — следствию удалось собрать достаточно доказательств, уличающих Трусова в совершённом убийстве. Тем не менее, сам он до сих пор категорически отрицает свою вину.

По данным прокуратуры, убийство произошло 13 октября 2024 года, когда Николай К. находился в гостях у Трусова.

«По мнению судебно-медицинских экспертов, части тела убитого были, возможно, отделены с помощью ножа и пилы», — сообщил порталу Lyritas прокурор Юрий Петучов.

В настоящее время Трусов находится на свободе и ожидает приговора суда — он был временно заключён под стражу, но позже освобождён под электронный надзор (электронный браслет).

Причины, по которым мужчина мог решиться на столь зверское убийство, остаются неизвестными.

#убийство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео