Вместо сладкого перца - курево. Изъято почти 2 миллиона сигарет

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Вместо сладкого перца - курево. Изъято почти 2 миллиона сигарет

Тайник контрабандных сигарет был создан более чем в 2450 коробках.

Должностные лица Таможенного управления Службы госдоходов (СГД), осуществляя таможенный контроль на границе Латвии с Белоруссией, предотвратили контрабанду 1 964 400 сигарет. Всего 98 220 пачек сигарет были спрятаны под паприкой, в тайниках, созданных в картонных коробках.

12 сентября 2025 года со стороны Республики Беларусь в Патерниекский пункт таможенного контроля (МКП) въехало зарегистрированное в Литве грузовое транспортное средство, транзитом на котором был перемещен груз свежей паприки. На основе проведенного анализа риска транспортное средство было направлено на проверку рентгеновским оборудованием грузового контроля. В ходе анализа снимков, полученных в результате сканирования, эксперт заподозрил, что в грузе между передвижным товаром скрываются незадекларированные сигареты.

Должностные лица Патерниекского таможенного контрольного пункта провели углубленный физический контроль груза. Частично разгрузив груз, таможенники установили, что у коробок, заполненных паприкой, внизу сделан двойной отсек, в котором спрятаны сигареты. В каждой коробке находилось 800 сигарет, или 40 пачек сигарет.

В ходе таможенного контроля, констатировав признаки преступления, должностные лица МКП Патерниеки передали материалы дела в Управление налоговой и таможенной полиции СГД. Продолжая контроль, было установлено, что такой тайник контрабандных сигарет был создан более чем в 2450 коробках. При полном завершении контроля грузового транспортного средства всего изъято 1 964 400 сигарет или 98 220 пачек сигарет «NZ Gold» с акцизными марками Республики Беларусь.

Неуплаченная сумма налогов за такое количество сигарет составляет около 502 000 евро.

По факту констатированного преступного деяния в Управлении налоговой и таможенной полиции СГД 12 сентября 2025 года начат уголовный процесс по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 190 Уголовного закона, о контрабанде в крупных размерах.

В настоящее время в уголовном процессе продолжается досудебное расследование и в интересах следствия более подробная информация не предоставляется.

#таможня
Эдуард Эльдаров
