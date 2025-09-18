Водители у Ливберзе стали свидетелями апокалиптической сцены

Ещё одной единицей сельскохозяйственной техники стало меньше. В среду в окрестностях Елгавы один фермер лишился ценного трактора — техника загорелась прямо в движении. Недалеко от станции Ливберзе трактор остановился у обочины дороги и полностью сгорел, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

Над трактором поднимался густой чёрный дым. Пламя охватило как кабину, так и прицепленное сзади оборудование. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные.

«Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в волость Ливберзе Елгавского края, где горел трактор с прицепом на площади 25 квадратных метров. Спустя менее часа работы на месте были завершены», — сообщила представитель ГПСС Виктория Грибусте.

Скорее всего, тракторист был занят сезонными работами — к трактору был прицеплён картофелеуборочный комбайн, в котором всё ещё виднелись остатки картофеля. Резина с колёс полностью расплавилась и осела на землю, в жаре выгорела и прилегающая трава.

На место прибыли помощники. Они заменили трактору колёса, чтобы убрать сгоревшую технику с обочины и не мешать движению других автомобилей.

Мужчины с помощью нескольких транспортных средств быстро и слаженно убрали повреждённую машину. По информации Государственной полиции, трактор загорелся в момент, когда находился в движении, а водитель был внутри. Мужчине удалось вовремя выбраться из пылающей техники, он не пострадал.