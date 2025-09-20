Молодёжь в пьяном виде подожгла кладбище в Даугавпилсе. Зачем?

В конце прошлой недели на Коммунальном кладбище в Даугавпилсе утром произошёл поджог, в результате которого пострадали и некоторые могилы, сообщает передача Degpunktā ( TV3 ). Хотя злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия, через несколько дней полиции удалось их задержать. Выяснилось, что на момент поджога они находились в состоянии алкогольного опьянения, и теперь решается вопрос о назначении наказания.

На обочине дороги Коммунального кладбища в Даугавпилсе обгорели сосны высотой в несколько метров и обожжены кусты. Ближайшие к пожару захоронения сейчас уже приведены в порядок и выглядят неповреждёнными, однако и их задел огонь. Во второй неделе сентября злоумышленники подожгли расположенное на территории кладбища хозяйственное строение и скрылись.

"Утром 15 сентября сотрудники Государственной полиции получили информацию о том, что на территории коммунального кладбища в Даугавпилсе горит хозяйственное строение, а также подожжены могилы. Правоохранители установили, что поджог совершили неизвестные лица, оперативно отреагировали на полученную информацию и начали досудебное расследование. Были начаты оперативно-розыскные мероприятия", - рассказала представитель Государственной полиции Юлия Юрьяне.

"15 сентября этого года полицейские задержали первого мужчину, 2005 года рождения, а 16 сентября были задержаны ещё двое — один 2004 года рождения, другой — 2005 года. Согласно имеющейся у полиции информации, на момент совершения преступления молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения", - добавила она.

Ещё в начале сентября на этом месте стоял зелёный деревянный сарай, местные жители рассказывают, что он был полностью пуст. После разрушительного пожара обгоревшие доски убрали, а землю перекопали. В отношении молодых людей Государственная полиция возбудила два уголовных процесса, выясняется мотив "огненных развлечений". Размер причинённого ущерба также пока уточняется.