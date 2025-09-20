Baltijas balss logotype
Знаменитая русская блогерка утверждает, что ее насиловали в Японии

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Кто Марьяночку обидит, тот трех дней не проживет.

Кто Марьяночку обидит, тот трех дней не проживет.

"После того как эти отношения закончились, я еще очень много лет работала над этой травмой".

Блогер Марьяна Ро обвинила своего бывшего молодого человека, блогера Ивангая (настоящее имя — Иван Рудской), в сексуализированном насилии. Соответствующее сообщение было опубликовано в ее Telegram-канале.

Ранее Ивангай отреагировал на пост TikTok-пользовательницы, которая записала ролик о разнице в возрасте между блогерами в момент начала их отношений, отметив, что Рудской, будучи совершеннолетним, встречался с Ро, которая была младше него на четыре–пять лет. Пара встречалась в 2014–2016 годах.

Блогер заявил, что познакомился с Марьяной Ро, когда ему было 17 лет, а его отношения с ней «были длительными, публичными и проходили в Японии, где возраст согласия на тот момент составлял 13 лет». Рудской также заявил, что был в отношениях «жертвой психологического и физического насилия» и столкнулся с «угрозами суицида, неконтролируемой агрессией, порчей имущества и настоящим эмоциональным шантажом» со стороны Ро.

Ро в своем Telegram-канале не согласилась со словами Ивангая, заявив, что пострадала от сексуализированного насилия с его стороны. «Мне было 14 лет, когда меня принудил Иван Рудской (Ивангай). Ему было 18. Он зачем-то лживо пишет о том, что в Японии возраст согласия — 13 лет. В реальности на... Хоккайдо он — 18 лет, и любые сексуальные действия с лицом младше 18 лет считаются преступлением на территории Хоккайдо. К тому же согласия не было», — написала Марьяна Ро.

«После того как эти отношения закончились, я еще очень много лет работала над этой травмой. У меня было сильное отторжение близости, мне становилось плохо от всего, что связано с сексом, гениталиями и телесным контактом вообще», — написала блогер. В своем сообщении она также рассказала о принуждении к употреблению наркотиков и преследовании после расставания со стороны Рудского.

Ивангай написал в ответ, что связь с Ро, которая «сама была сексуально гиперактивной и часто выступала инициатором», у него была по обоюдному согласию, которое, по его словам, «было всегда».

«В юридической практике Японии местные постановления не «перебивают» национальный Уголовный кодекс, а дополняют его. Это означает, что на национальном уровне действие с 14-летней не считалось бы изнасилованием по Уголовному кодексу, если было согласие, так как возраст согласия был 13 лет», — написал Ивангай.

(4)
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    20-го сентября

    Статью не читал — не интересно, но! Редакция. Понятно, что вы в тренде с новостями ниже плинтуса, рассчитанными на тупых и развращённых людей, но может хотя бы редактора / корректора наймёте? Ваши перлы вроде «блогерка», «режиссерка», «солдатка», «инженерка» оскорбляют русского человека и вселяют искреннее желание тому, кто это пишет, причинять физический, но противозаконный вред, вроде ломания пальцев, печатающих подобные грамматические насилия над Homo sapiens. Вы — редакция — провоцируете на криминальные действия, то есть вы если не соучастники, то близко к этому.

    20
    4
  • С
    Сарказм
    Фдуч Фдучев
    21-го сентября

    Ну вообще подобная неестественная реакция на сочетание букв и изменения в языке скорее вызывают вопросы по вашему психическому здоровью и адекватности (в особенности попытки обвинить окружающих в возникновении болезненных идей в вашем мозгу). Вам бы к специалисту для начала, а как подлечитесь, может и блогерки не будут столь сильно уязвлять ваше чувство прекрасного.

    4
    6
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Фдуч Фдучев
    22-го сентября

    Ты видимо с психическими какими-то проблемами, раз имеешь непреодолимое желание кому-то чтото сделать.И лайки тебе видимо такие же ставят, хотя чему тут удивляться в Латвии половина,жизью обиженных неадекватов живёт.. Иди лекарства лучше выпей а не в интернете сиди, у тебя либо шизофрения либо биполярное расстройство!

    1
    1
  • Е
    Ехидный
    20-го сентября

    кому это интересно - кто кому сосал и давал в 13 лет ??? и имен таких никто не помнит , но влезли на всеобщее обозрение , чтобы получить свою минуту славы

    22
    4
