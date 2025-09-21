Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Живущая в Вене Нетребко объявлена в розыск в СПб 0 1546

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV
Зрелая Анна Юрьевна - свежа и хороша.

Зрелая Анна Юрьевна - свежа и хороша.

На родине ей угрожает выплата неустойки.

Оперной австрийской и российской певице на днях исполнилось 55 лет. Свой юбилей Анна Нетребко встретила не только в новом статусе свободной женщины, но и с новыми неожиданными проблемами.

Как отмечал в одном из своих интервью небезызвестный музыкальный продюсер Сергей Дворцов, фактический разрыв артистки с родной страной лишь поспособствовал ее финансовому благополучию. Корпоративы для олигархов – это якобы по-прежнему существенная статься доходов, позволяющая Анне Нетребко жить на широкую ногу.

Летом прошлого года известная оперная дива полностью перекроила свою жизнь, объявив о разводе с Юсифом Эйвазовым после 9 лет брака. Если верить артистам, то их отношения сошли на нет из-за разлуки. В последнее время азербайджанский тенор работал в Баку, в то время как Анна предпочла остаться вместе с сыном в Вене.

Несмотря на развод, Эйвазов продолжает участвовать в жизни 17-летнего пасынка. В раннем детстве у подростка был диагностирован аутизм, с которым не смирился даже его родной отец Эрвин Шротт. Буквально на днях бывший супруг Нетребко трогательно обратился к Тьяго в день его рождения.

«С днем рождения, мой родной человечек. Ты вырос чутким, умным и очень добрым человеком. Оставайся таким всегда, очень тебя люблю, никогда не забуду то тепло и тот свет, что ты принес когда-то в мою жизнь», — написал Эйвазов в личном микроблоге.

При этом поговаривают, что заметно похорошевшая после развода Нетребко уже обрела новую любовь. Якобы вокалистка настолько сильно дорожит этими отношениями, что теперь нескоро рассекретит таинственного бойфренда.

Единственной ложкой дегтя в новой жизни Нетребко остается неприятная история с питерскими коммунальщиками. Как выяснилось, судебные приставы объявили артистку в розыск из-за подозрений в незаконной перепланировке квартиры в Санкт-Петербурге, об этом сообщал SHOT. Если Анна Нетребко откажется пустить в свои апартаменты на улице Союза Печатников работников коммунальных служб, то ей придется ежемесячно выплачивать неустойку в размере 20 тысяч рублей (200 евро).

Читайте нас также:
#анна_нетребко
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате 4 594
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 878
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1288
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 949

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 14
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 23
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 38
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 82
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 48
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 78
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 14
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 23
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео