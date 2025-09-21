Оперной австрийской и российской певице на днях исполнилось 55 лет. Свой юбилей Анна Нетребко встретила не только в новом статусе свободной женщины, но и с новыми неожиданными проблемами.

Как отмечал в одном из своих интервью небезызвестный музыкальный продюсер Сергей Дворцов, фактический разрыв артистки с родной страной лишь поспособствовал ее финансовому благополучию. Корпоративы для олигархов – это якобы по-прежнему существенная статься доходов, позволяющая Анне Нетребко жить на широкую ногу.

Летом прошлого года известная оперная дива полностью перекроила свою жизнь, объявив о разводе с Юсифом Эйвазовым после 9 лет брака. Если верить артистам, то их отношения сошли на нет из-за разлуки. В последнее время азербайджанский тенор работал в Баку, в то время как Анна предпочла остаться вместе с сыном в Вене.

Несмотря на развод, Эйвазов продолжает участвовать в жизни 17-летнего пасынка. В раннем детстве у подростка был диагностирован аутизм, с которым не смирился даже его родной отец Эрвин Шротт. Буквально на днях бывший супруг Нетребко трогательно обратился к Тьяго в день его рождения.

«С днем рождения, мой родной человечек. Ты вырос чутким, умным и очень добрым человеком. Оставайся таким всегда, очень тебя люблю, никогда не забуду то тепло и тот свет, что ты принес когда-то в мою жизнь», — написал Эйвазов в личном микроблоге.

При этом поговаривают, что заметно похорошевшая после развода Нетребко уже обрела новую любовь. Якобы вокалистка настолько сильно дорожит этими отношениями, что теперь нескоро рассекретит таинственного бойфренда.

Единственной ложкой дегтя в новой жизни Нетребко остается неприятная история с питерскими коммунальщиками. Как выяснилось, судебные приставы объявили артистку в розыск из-за подозрений в незаконной перепланировке квартиры в Санкт-Петербурге, об этом сообщал SHOT. Если Анна Нетребко откажется пустить в свои апартаменты на улице Союза Печатников работников коммунальных служб, то ей придется ежемесячно выплачивать неустойку в размере 20 тысяч рублей (200 евро).