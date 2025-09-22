Любовь Залмановна дошла до правоохранителей Австрии, чтобы мужчина, якобы посягнувший на святое, получил по заслугам.

Суд встал на сторону Любови Успенской и Татьяны Плаксиной в деле о распространении ложной информации. Напомним, дочь артистки обвинила бывшего друга матери в приставаниях. По словам Плаксиной, она стала жертвой в десятилетнем возрасте. Обидчиком оказался человек, с которым исполнительница хита «Пропадаю я» тесно общалась много лет. Отношения были настолько доверительными, что Любовь Залмановна запросто могла оставить с ним ребенка.

Мужчина водил маленькую Плаксину по кафе, паркам и другим местам. Певица призналась, что друг матери периодически сажал её к себе на колени и гладил в интимных местах. Приятель Успенской уговорил девочку никому ничего не рассказывать об этих странных действиях, да и к тому же, сама она не понимала, что происходит что-то ужасное.

Татьяна написала письмо, в котором описала домогательства, и отдала его матери. Успенская через свою подругу передала бумагу в Венское земельное управление уголовной полиции, поскольку обвиняемый Плаксиной на постоянной основе живет в Австрии. Узнав о претензиях, мужчина подал ответный иск в Красногорский суд Московской области о защите чести и достоинства. Ответчиком по делу выступила Успенская.

Экс-приятель звезды отечественного шансона заявил, что никогда не посягал на половую неприкосновенность Татьяны, а иск со стороны семьи Любови Залмановны был подан с целью дискредитации. Мужчина потребовал признать показания, данные против него, не соответствующим действительности и выплатить ему символический рубль в качестве компенсации.

В удовлетворении иска мужчине отказали. Красногорский районный суд установил, что в заявлении Татьяны Плаксиной содержится её личное мнение, выраженное не в оскорбительной форме. Доказать, что Успенская распространяет порочащие честь и достоинство бывшего друга записи, не удалось. Апелляционный и кассационный суды также встали на сторону Любови Залмановны и её наследницы. Решение суда первой инстанции остается без изменений.