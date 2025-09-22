Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

71-летняя Люба Успенская требует покарать растлителя дочки Тани 0 898

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Мамина ляля всегда под крылышком любви.

Мамина ляля всегда под крылышком любви.

Экс-приятель звезды отечественного шансона заявил, что никогда не посягал на половую неприкосновенность малышки.

Любовь Залмановна дошла до правоохранителей Австрии, чтобы мужчина, якобы посягнувший на святое, получил по заслугам.

Суд встал на сторону Любови Успенской и Татьяны Плаксиной в деле о распространении ложной информации. Напомним, дочь артистки обвинила бывшего друга матери в приставаниях. По словам Плаксиной, она стала жертвой в десятилетнем возрасте. Обидчиком оказался человек, с которым исполнительница хита «Пропадаю я» тесно общалась много лет. Отношения были настолько доверительными, что Любовь Залмановна запросто могла оставить с ним ребенка.

Мужчина водил маленькую Плаксину по кафе, паркам и другим местам. Певица призналась, что друг матери периодически сажал её к себе на колени и гладил в интимных местах. Приятель Успенской уговорил девочку никому ничего не рассказывать об этих странных действиях, да и к тому же, сама она не понимала, что происходит что-то ужасное.

idealnyy-zyat-doch-uspenskoy-predyavila-molodogo-cheloveka-1.jpg

Татьяна написала письмо, в котором описала домогательства, и отдала его матери. Успенская через свою подругу передала бумагу в Венское земельное управление уголовной полиции, поскольку обвиняемый Плаксиной на постоянной основе живет в Австрии. Узнав о претензиях, мужчина подал ответный иск в Красногорский суд Московской области о защите чести и достоинства. Ответчиком по делу выступила Успенская.

Экс-приятель звезды отечественного шансона заявил, что никогда не посягал на половую неприкосновенность Татьяны, а иск со стороны семьи Любови Залмановны был подан с целью дискредитации. Мужчина потребовал признать показания, данные против него, не соответствующим действительности и выплатить ему символический рубль в качестве компенсации.

В удовлетворении иска мужчине отказали. Красногорский районный суд установил, что в заявлении Татьяны Плаксиной содержится её личное мнение, выраженное не в оскорбительной форме. Доказать, что Успенская распространяет порочащие честь и достоинство бывшего друга записи, не удалось. Апелляционный и кассационный суды также встали на сторону Любови Залмановны и её наследницы. Решение суда первой инстанции остается без изменений.

Читайте нас также:
#преступление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате 4 594
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 878
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1288
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 949

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 14
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 23
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 38
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 83
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 48
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 78
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 14
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 23
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео