Мамина ляля всегда под крылышком любви.
Экс-приятель звезды отечественного шансона заявил, что никогда не посягал на половую неприкосновенность малышки.
Любовь Залмановна дошла до правоохранителей Австрии, чтобы мужчина, якобы посягнувший на святое, получил по заслугам.
Суд встал на сторону Любови Успенской и Татьяны Плаксиной в деле о распространении ложной информации. Напомним, дочь артистки обвинила бывшего друга матери в приставаниях. По словам Плаксиной, она стала жертвой в десятилетнем возрасте. Обидчиком оказался человек, с которым исполнительница хита «Пропадаю я» тесно общалась много лет. Отношения были настолько доверительными, что Любовь Залмановна запросто могла оставить с ним ребенка.
Мужчина водил маленькую Плаксину по кафе, паркам и другим местам. Певица призналась, что друг матери периодически сажал её к себе на колени и гладил в интимных местах. Приятель Успенской уговорил девочку никому ничего не рассказывать об этих странных действиях, да и к тому же, сама она не понимала, что происходит что-то ужасное.
Татьяна написала письмо, в котором описала домогательства, и отдала его матери. Успенская через свою подругу передала бумагу в Венское земельное управление уголовной полиции, поскольку обвиняемый Плаксиной на постоянной основе живет в Австрии. Узнав о претензиях, мужчина подал ответный иск в Красногорский суд Московской области о защите чести и достоинства. Ответчиком по делу выступила Успенская.
Экс-приятель звезды отечественного шансона заявил, что никогда не посягал на половую неприкосновенность Татьяны, а иск со стороны семьи Любови Залмановны был подан с целью дискредитации. Мужчина потребовал признать показания, данные против него, не соответствующим действительности и выплатить ему символический рубль в качестве компенсации.
В удовлетворении иска мужчине отказали. Красногорский районный суд установил, что в заявлении Татьяны Плаксиной содержится её личное мнение, выраженное не в оскорбительной форме. Доказать, что Успенская распространяет порочащие честь и достоинство бывшего друга записи, не удалось. Апелляционный и кассационный суды также встали на сторону Любови Залмановны и её наследницы. Решение суда первой инстанции остается без изменений.
