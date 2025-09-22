Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей 1 1343

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийский суд разрешил освободившимся заключенным тушить пожары и спасать людей

Конституционный суд (КС) признал несоответствующей Конституции норму, которая предусматривала абсолютный запрет для лиц, осуждённых за умышленное преступление, работать спасателем в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Дело было начато по запросу Верховного суда, рассматривавшего административное дело об увольнении сотрудника ГПСС, ранее судимого за умышленное преступление. ВС счёл, что оспариваемая норма несоразмерно ограничивает право человека служить в государственном ведомстве, а также право свободно выбирать профессию и место работы.

КС пришёл к выводу, что, устанавливая в норме такой запрет, законодатель исходил из предположения, что любое лицо, осуждённое за умышленное преступление, даже если судимость снята или погашена, может вызывать у общества объективные сомнения в своей надёжности и снижать доверие к ГПСС.

Однако законодатель не учёл различия между функциями разных государственных служб, а также то, что умышленные преступления различаются по степени вредоносности. Сам факт осуждения за умышленное преступление не всегда объективно свидетельствует о несовместимости прежнего поведения человека с работой в ГПСС, отметил суд.

В итоге, пункт 4 статьи 4 Закона о служебной карьере должностных лиц системы МВД и Управления мест заключения со специальными званиями, в части, запрещающей лицам, осуждённым за умышленные преступления, работать в ГПСС независимо от снятия или погашения судимости был признан не соответствующим Конституции.

#пожар #МВД
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
