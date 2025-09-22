В случае признания вины компании грозит штраф до 10% годовой выручки и запрет на участие в тендерах на европейские оборонные заказы.

Крупнейший судостроитель Европы Damen Shipyards оказался под угрозой из-за обвинений в коррупции и нарушении антироссийских санкций, пишет Bloomberg.

Юридические проблемы головной судостроительной компании Нидерландов Damen Shipyards привлекли внимание европейских оборонных ведомств, передает Bloomberg.

Прокуратура Нидерландов предъявила Damen обвинения в коррупции, фальсификации и отмывании денег за период с 2006 по 2017 годы, а также в нарушении санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине в 2022 году.

Судебный процесс начнется до конца 2025 года. В случае признания вины компании грозит штраф до 10% годовой выручки и запрет на участие в тендерах на европейские оборонные заказы. По словам партнера амстердамской юридической фирмы Bennink Dunin-Wasowicz Себастиана Беннинка, осуждение Damen станет серьезным ударом для всей отрасли Нидерландов и может осложнить перевооружение Европы.

В Damen утверждают, что поставка кранов в Россию осуществлялась в рамках действующего на тот момент законодательства, а компания всегда соблюдала все санкционные пакеты и была максимально прозрачной. Также в Damen не комментируют ситуацию сверх официального заявления.

Компания Damen Shipyards объединяет 55 дочерних предприятий по всему миру и обеспечивает рабочими местами около 12 тысяч человек. В 2023 году выручка группы превысила 3 000 000 000 евро. Damen строит для стран НАТО новейшие фрегаты и корабли поддержки, включая суда для Нидерландов, Бельгии и Германии.