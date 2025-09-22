Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Военная верфь в Нидерландах с 3-миллиардным оборотом попала в грандиозный скандал 0 665

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Для голландских судостроителей их завод - уже не их гордость.

Для голландских судостроителей их завод - уже не их гордость.

В случае признания вины компании грозит штраф до 10% годовой выручки и запрет на участие в тендерах на европейские оборонные заказы.

Крупнейший судостроитель Европы Damen Shipyards оказался под угрозой из-за обвинений в коррупции и нарушении антироссийских санкций, пишет Bloomberg.

Юридические проблемы головной судостроительной компании Нидерландов Damen Shipyards привлекли внимание европейских оборонных ведомств, передает Bloomberg.

Прокуратура Нидерландов предъявила Damen обвинения в коррупции, фальсификации и отмывании денег за период с 2006 по 2017 годы, а также в нарушении санкций, введенных против России после начала спецоперации на Украине в 2022 году.

Судебный процесс начнется до конца 2025 года. В случае признания вины компании грозит штраф до 10% годовой выручки и запрет на участие в тендерах на европейские оборонные заказы. По словам партнера амстердамской юридической фирмы Bennink Dunin-Wasowicz Себастиана Беннинка, осуждение Damen станет серьезным ударом для всей отрасли Нидерландов и может осложнить перевооружение Европы.

В Damen утверждают, что поставка кранов в Россию осуществлялась в рамках действующего на тот момент законодательства, а компания всегда соблюдала все санкционные пакеты и была максимально прозрачной. Также в Damen не комментируют ситуацию сверх официального заявления.

Компания Damen Shipyards объединяет 55 дочерних предприятий по всему миру и обеспечивает рабочими местами около 12 тысяч человек. В 2023 году выручка группы превысила 3 000 000 000 евро. Damen строит для стран НАТО новейшие фрегаты и корабли поддержки, включая суда для Нидерландов, Бельгии и Германии.

Читайте нас также:
#коррупция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро. Откуда у него столько денег?
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
Обвиняемый в Литве в поджоге Ikea украинец планировал повторить теракт в Риге
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
В воскресенье в результате ДТП пострадали три человека
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях. Иконка видео
Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате 4 595
Господину Момотову могут намотать срок. Иконка видео
Председатель совета судей РФ заработал на рейдерстве 90 000 000 евро 878
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней
Пенсионер из Санкт-Петербурга продала квартиру мошенникам и сгорела в ней 1288
Родина перестала ценить народную артистку. Иконка видео
Адвокат Трещев потребовал лишить Пугачеву 300 000 евро в год 950

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 15
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 23
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 38
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 85
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 48
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 78
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 15
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 23
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 38

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео