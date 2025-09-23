Пенсионерка из Елгавского края, проживающая в многоквартирном доме в посёлке Элея, незаконно торгует алкогольными напитками после установленного законом времени, пишет tv3.lv .

В редакцию передачи Bez Tabu обратилась жительница Элеи, пожелавшая остаться анонимной. Её возмутило, что ей приходится мириться с подпольной торговлей спиртным, которой годами занимается соседка — пенсионерка по имени Дзидра, а также с последствиями этой деятельности.

«Уже пять-шесть лет здесь незаконно торгуют алкоголем. Закупают, вроде бы, легально, но продают после разрешённого времени. С 1 августа ситуация стала просто ужасной! Мы сообщали в муниципальную полицию, но никакой реакции. Бывает, пьяные водители справляют нужду у дома, а потом идут к ней за алкоголем. Мы сообщали и в муниципальную, и в Государственную полицию — всё продолжается!» - рассказала она.

По словам заявительницы, в последнее время спрос на спиртное из квартиры пенсионерки резко вырос, поскольку с августа по новым поправкам к закону продажа алкогольных напитков в магазинах разрешена только до 20:00 (по воскресеньям — до 18:00).

Съёмочная группа Bez Tabu пообщалась с несколькими жителями Элеи и убедилась, что почти все знают Дзидру как нелегального продавца алкоголя. Многих удивляет, как ей так долго удавалось избегать ответственности и почему полиция до сих пор ничего не сделала.

Журналисты программы также провели контрольную закупку, в ходе которой убедились: Дзидра действительно торгует спиртным — например, водкой и виски. Алкоголь приобретён легально, на бутылках имеются акцизные марки Латвии. Пенсионерка продаёт напитки с наценкой. Так, бутылка виски обошлась съёмочной группе на 10 евро дороже, чем в магазине.

После покупки команда передачи привлекла представителей Государственной полиции и передала им бутылку в качестве доказательства. Полицейские незамедлительно начали административное производство. Теперь Дзидру ждут неприятности — за продажу алкоголя вне разрешённого времени, за незарегистрированную хозяйственную деятельность и отсутствие лицензии на торговлю спиртными напитками. О ряде нарушений полиция также проинформировала Службу государственных доходов (СГД).

Государственная полиция провела обыск в квартире пенсионерки, изъяв 40 единиц крепких спиртных напитков общим объёмом 22,7 литра. Дзидра призналась, что все бутылки предназначались для продажи, сообщили представители полиции передаче.

После визита полиции журналистам Bez Tabu также удалось пообщаться с Дзидрой. Она признала, что торгует спиртным уже давно, не уточнив, сколько именно. По её словам, таким образом она подрабатывала, потому что «прижала нужда» — пенсии не хватало, а лекарства в аптеке дорогие.

«Нужен был толчок, чтобы остановиться. Говорила себе — только до Лиго. Потом — ну, ещё пару месяцев. И так всё продолжалось», - пояснила Дзидра.

Она торговала алкоголем подпольно долгие годы, чувствуя безнаказанность. В разговоре с журналистами Дзидра заявила, что больше не будет продавать спиртное.

Дзидра является старшей по дому. Некоторые местные жители предполагают, что алкоголем её снабжал сын, а мать — перепродавала. Однако в разговоре с Bez Tabu сын Дзидры заявил, что не имеет никакого отношения к её деятельности и пытался отговорить мать от торговли.

Хотя Дзидра утверждала, что несовершеннолетним алкоголь не продавала, одна из жительниц Элеи рассказала, что пенсионерка продала спиртное её несовершеннолетнему сыну.