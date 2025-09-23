Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 1076

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ФОТО: скриншот видео TV3

Жители Иманты уже несколько ночей подряд проводят в тревоге — в разных местах района вспыхивают и сгорают автомобили, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

У местных жителей возникает подозрение, что внезапные возгорания — не просто случайность. Полиция в данный момент также пытается выяснить, почему случаи пожаров в этом районе происходят всё чаще.

Среди звуков сигнализаций на улице Клейсту раздался взрыв, похожий на выстрел. В Иманте в высоком пламени сгорели два автомобиля, припаркованных у обочины. Происшествие нарушило покой жителей дома, расположенного напротив.

Один из местных жителей видел, как пламя с белого микроавтобуса перекинулось на легковую машину. Последнюю огонь уничтожил полностью. Однако, скорее всего, возгорание началось именно с более габаритного транспортного средства. Несмотря на это, у жителей пока нет полной уверенности в том, что случившееся было случайностью.

Днём ранее похожий инцидент произошёл на соседней улице Акацию. Тогда автомобиль загорелся на огороженной территории, находящейся под видеонаблюдением. Огонь от горящей машины повредил ещё два транспортных средства, которые теперь непригодны к эксплуатации.

По факту произошедшего Государственная полиция возбудила уголовный процесс и в настоящее время выясняет, был ли поджог в одном из случаев совершен умышленно.

×
Читайте нас также:
#пожар
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
2
1
2
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео