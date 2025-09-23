Жители Иманты уже несколько ночей подряд проводят в тревоге — в разных местах района вспыхивают и сгорают автомобили, сообщает передача Degpunktā ( ТВ3 ).

У местных жителей возникает подозрение, что внезапные возгорания — не просто случайность. Полиция в данный момент также пытается выяснить, почему случаи пожаров в этом районе происходят всё чаще.

Среди звуков сигнализаций на улице Клейсту раздался взрыв, похожий на выстрел. В Иманте в высоком пламени сгорели два автомобиля, припаркованных у обочины. Происшествие нарушило покой жителей дома, расположенного напротив.

Один из местных жителей видел, как пламя с белого микроавтобуса перекинулось на легковую машину. Последнюю огонь уничтожил полностью. Однако, скорее всего, возгорание началось именно с более габаритного транспортного средства. Несмотря на это, у жителей пока нет полной уверенности в том, что случившееся было случайностью.

Днём ранее похожий инцидент произошёл на соседней улице Акацию. Тогда автомобиль загорелся на огороженной территории, находящейся под видеонаблюдением. Огонь от горящей машины повредил ещё два транспортных средства, которые теперь непригодны к эксплуатации.

По факту произошедшего Государственная полиция возбудила уголовный процесс и в настоящее время выясняет, был ли поджог в одном из случаев совершен умышленно.