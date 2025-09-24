Дата публикации: 24.09.2025
LETA
ФОТО: VID

В Латвии до 32% (на 8 процентных пунктов) увеличилась доля людей, решительно осуждающих покупку контрабандных товаров, свидетельствуют результаты исследования, проведенного центром SKDS в июле и августе.

В целом 66% жителей заявили, что не поддерживают покупку контрабандных товаров.

Однако 27% (на 3 процентных пункта меньше, чем в 2024 году) опрошенных не считают, что покупка контрабандных товаров предосудительна.

В среду на посвященном проблематике контрабанды форуме директор исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш акцентировал внимание на том, что в данной геополитической ситуации люди могут давать не вполне правдивые ответы на вопросы и в основном это наблюдается среди русскоговорящего населения.

Согласно результатам опроса, самым покупаемым контрабандным товаром в Латвии по-прежнему остаются сигареты и другие табачные и никотиновые изделия. 6% респондентов заявили, что сами покупали контрабандные продукты, а 8% - что это делали их друзья или знакомые. Контрабандное топливо покупали 2% респондентов, еще 3% сообщили, что это делали их друзья или знакомые. Контрабандные алкогольные напитки приобретал 1% опрошенных жителей, а 2% указали, что это делали их друзья или знакомые. При этом 82 % опрошенных заявили, что ни сами, ни их друзья не покупали контрабандные товары.

Исследование SKDS показало, что основной мотивацией населения при покупке контрабандных товаров по-прежнему является цена. 88% респондентов, которые за последний год приобретали контрабандные товары, признались, что делают это потому, что эти товары значительно дешевле, чем легальные. Еще 17% респондентов отметили, что эти товары такие же качественные, как легальные, а 13% признались, что покупают такие контрабандные товары, которые в Латвии нельзя купить легально.

11% жителей, которые за последний месяц приобрели контрабандные товары, отметили, что сэкономили до 19 евро, 31% покупателей контрабандных товаров сэкономили 20-50 евро, а 29% - более 50 евро.

Большинство респондентов, или 79%, отмечают, что в случае возникновения необходимости не знали бы, где можно приобрести контрабандные товары, - это на 23 процентных пункта больше, чем в 2019 году. Однако 15% респондентов знают, где можно купить контрабандные сигареты, 6% информированы о точках продажи контрабандного алкоголя, а 5 - контрабандного топлива. 4% опрошенных жителей Латвии знают, где можно приобрести контрабандные электронные сигареты, нагреваемый табак или никотиновые подушечки.

На вопрос о возможных действиях потребителей в ответ на запрет нагреваемого табака с добавлением ментола 43% респондентов ответили, что, скорее всего, потребители продолжат покупать этот продукт в соседних странах или контрабандным путем, 22% полагают, что пользователи вернутся к курению сигарет или выберут другие продукты, и лишь 3% опрошенных думают, что пользователи откажутся от употребления этих продуктов.

Кроме того, жители Латвии скептически смотрят на возможность финансирования оборонных и других дополнительных расходов государства за счет повышения акцизного налога, в том числе на горючее, алкоголь, табак, никотиновые изделия и кофе, в результате чего повысится цена этих продуктов. Такие действия негативно оценивают 67% респондентов, в том числе 40% - крайне негативно, 27% - скорее негативно, а поддерживают такой подход 24% опрошенных.

Еще более скептичны жители в отношении планируемых изменений в директиве Европейского союза (ЕС) о табачных изделиях, предусматривающих зачисление части поступлений стран ЕС от акцизного налога в бюджет Еврокомиссии на финансирование общих актуальных расходов. С такой идеей не согласны 75% респондентов, в том числе 54% - категорически не согласны, 21% - скорее не согласны, а поддержать такое предложение могли бы только 12 % жителей Латвии.

Как отмечают эксперты, на оборот контрабанды существенно влияет благосостояние населения, что, в свою очередь, тесно связано с экономическим развитием каждой страны. Если население лучше материально обеспечено, желание приобретать контрабандные товары значительно уменьшается и появляется тенденция больше думать об общей выгоде и развитии

государства, а не только концентрироваться на своей личной выгоде.

При этом, как указал SKDS, жители готовы вернуться к покупке контрабандных товаров в случае, если на это начнут влиять экономические факторы, рост цен или определенные товары будут недоступны легально из-за новых ограничений.

В связи с этим, по мнению экспертов, в сфере налоговых ограничений и ограничений на торговлю акцизными товарами необходимы стратегические и долгосрочные действия государства и прагматичные решения путем формирования продуманной, основанной на анализе налоговой политики с учетом внутренних и внешних факторов, выделение дополнительных ресурсов правоохранительным органам, а также содействие изменению отношения общества.

Директор и профессор Центра долгосрочного бизнеса "SSE Riga" Арнис Саука отмечает, что контрабанда и нелегальная торговля в сегодняшних геополитических условиях рассматриваются не только как фискальная потеря для госбюджета и легального бизнеса, но и как угроза для безопасности страны.

Он отметил, что нелегальные сигареты в Латвию по-прежнему в больших объемах поступают из Беларуси, что создает риски для ее национальной безопасности.

"Если в страну можно ввезти два миллиона контрабандных сигарет за раз, разве таким же образом сюда нельзя провезти, например, оружие? Поэтому борьба с контрабандой должна восприниматься как стратегический вопрос безопасности, который требует участия общества, изменения отношения, последовательных и скоординированных действий государственных структур", - подчеркнул Саука.

Исследование проводилось путем опроса 1004 жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

#контрабанда
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
