Новые, не ведомые ранее правила математики открыли на заправке Virši в Юрмале. Там, судя по счёту, топливный насос ухитрился закачать в 60-литровый бак машины 77 литров бензина.

Передача «Без табу» рассказала о чуде на юрмальской заправке компании Virši . Семья, которая ехала на «мерседесе», зарулила туда, чтобы заправиться бензином. При этом владелец назубок знает: топливный банк его «мерса» вмещает ровно 60 литров. Каково же было его изумление, когда на табло отразилось — ему залили почти на треть больше реальной ёмкости.

«Мы специально проверили — бак 60 литров. А на дисплее показало 77. Такого быть не может!» — возмущается хозяин машины. Он, конечно, высказал всё это и сотрудникам заправки, но те нисколько не смутились. Просто пожали плечами и предложили звонить на горячую линию.

Но и на горячей линии, по словам пострадавших, они «не нашли ни понимания, ни помощи». Поэтому обратились к журналистам.

После сюжета Bez Tabu сеть Virši согласилась провести внеочередную техническую проверку спорного оборудования. Правда, о том, чтобы вернуть пострадавшим переплаченные деньги, не сказала ни слова.

На самом деле, будет очень странно, если эта ситуация не привлечёт внимания правоохранительных органов. «Лишние 17 литров» - это настоящий скандал, который требует детального прояснения причин.