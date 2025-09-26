Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Массовые беспорядки, диверсанты, стрельба из автоматов: что делает спецназ Латвии? (ФОТО) 8 1427

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Массовые беспорядки, диверсанты, стрельба из автоматов: что делает спецназ Латвии? (ФОТО)
ФОТО: Valsts policija

На этой неделе в Латвии прошли специальные тактические учения «Проведение специальной операции по ликвидации массовых беспорядков и нейтрализации вооружённых преступников в городской среде», сообщили bb.lv в МВД.

На полигоне в Скрунде обучался Спецбатальон особого назначения (СБОН) Государственной полиции.

Учения проводились в условиях, максимально приближённых к реальной ситуации, проверяя совместимость тактических действий СБОН с другими подразделениями полиции, а также с аналогичными спецподразделениями Эстонии и Литвы.

Во время тактических учений был разыгран сценарий специальной операции, в рамках которой, прикрываясь широкомасштабными массовыми беспорядками, инспирированными спецслужбами третьих стран, вооружённая автоматическим оружием диверсионная группа устраивает стрельбу с большим количеством жертв и пытается захватить определённую административную территорию.

×
Читайте нас также:
#полиция
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
10
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

(8)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео