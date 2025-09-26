На этой неделе в Латвии прошли специальные тактические учения «Проведение специальной операции по ликвидации массовых беспорядков и нейтрализации вооружённых преступников в городской среде», сообщили bb.lv в МВД.

На полигоне в Скрунде обучался Спецбатальон особого назначения (СБОН) Государственной полиции.

Учения проводились в условиях, максимально приближённых к реальной ситуации, проверяя совместимость тактических действий СБОН с другими подразделениями полиции, а также с аналогичными спецподразделениями Эстонии и Литвы.

Во время тактических учений был разыгран сценарий специальной операции, в рамках которой, прикрываясь широкомасштабными массовыми беспорядками, инспирированными спецслужбами третьих стран, вооружённая автоматическим оружием диверсионная группа устраивает стрельбу с большим количеством жертв и пытается захватить определённую административную территорию.