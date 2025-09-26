С начала полномасштабной войны в Украине ситуация с правами человека в России резко ухудшилась: репрессии против инакомыслящих усилились, кроме того, широко применяются пытки, в которых участвуют и медицинские работники. Таковы ключевые выводы ежегодного доклада, который подготовила специальная докладчица ООН по ситуации с правами человека в РФ Мариана Кацарова (Болгария).

Согласно докладу Кацаровой, за последние 3,5 года "российские власти активизировали применение уголовных преследований, длительных сроков тюремного заключения, запугивания, пыток и жестокого обращения, чтобы заставить замолчать противников войны". Руководство РФ, указывает она, называет законное осуществление прав человека "экзистенциальными угрозами безопасности" и изображает лиц, борющихся за эти права, "врагами государства".

Спецдокладчица ООН заявила, что власти России "ликвидировали институциональную независимость, поставив судебную, законодательную и правоохранительную системы под прямой политический контроль" и превратили эти государственные институты "в инструменты репрессий и войны".

В документе осуждается "продолжающееся широкое и систематическое применение пыток и жестокого обращения со стороны российских сотрудников правоохранительных органов, сил безопасности, пенитенциарных учреждений и военнослужащих". Кацарова отмечает, что существует "явная практика участия медицинских работников в самых отвратительных пытках, особенно в отношении украинских пленных, и потворства таким пыткам". В частности, согласно свидетельствам пострадавших, медики в некоторых случаях инструктировали тюремный персонал "как применять электрошок, чтобы причинить более сильную боль". Эксперт ООН призвала другие страны использовать так называемую универсальную юрисдикцию, чтобы преследовать предполагаемых виновников пыток, совершенных в РФ.

В августе спецдокладчица ООН по вопросу о пытках и жестоком обращении Элис Джилл Эдвардс и ряд других экспертов направили в РФ досье с обвинениями в сексуализированных пытках украинских мирных жителей в оккупированных Россией регионах Украины. Эдвардс подчеркнула, что 10 кейсов, приведенных в досье, "представляют собой лишь небольшую часть более широкой, хорошо задокументированной картины".

Во всех задокументированных случаях речь шла о пытках с применением электрошока, в том числе - к половым органам. Кроме того, мирных жителей избивали, пинали, завязывали им глаза, а в некоторых случаях имитировали утопление и проводили имитацию казни, говорилось в документе. Эксперты призвали правительство России предоставить информацию о мерах, принимаемых для предотвращения подобных действий со стороны российских военных, разведывательных и следственных органов.

В феврале газета The Wall Street Journal написала, что Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН) вскоре после начала войны разрешила надзирателям в тюрьмах пытать пленных украинцев. Об этом изданию рассказали бежавшие из России бывшие сотрудники ФСИН, среди которых есть один медик. Они рассказывали, в том числе, о сексуализированных пытках с использованием элеткрошока.

РФ денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

17 сентября российский парламент единогласно принял закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Соответствующая инициатива была ранее внесена президентом России Владимиром Путиным.