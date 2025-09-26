Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ООН обвинила РФ в массовом применении пыток с участием врачей 3 1285

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Многие акты насилия оказались зафиксированы.

Многие акты насилия оказались зафиксированы.

Неприятные для Кремля факты озвучила бывшая братская республика.

С начала полномасштабной войны в Украине ситуация с правами человека в России резко ухудшилась: репрессии против инакомыслящих усилились, кроме того, широко применяются пытки, в которых участвуют и медицинские работники. Таковы ключевые выводы ежегодного доклада, который подготовила специальная докладчица ООН по ситуации с правами человека в РФ Мариана Кацарова (Болгария).

Согласно докладу Кацаровой, за последние 3,5 года "российские власти активизировали применение уголовных преследований, длительных сроков тюремного заключения, запугивания, пыток и жестокого обращения, чтобы заставить замолчать противников войны". Руководство РФ, указывает она, называет законное осуществление прав человека "экзистенциальными угрозами безопасности" и изображает лиц, борющихся за эти права, "врагами государства".

Спецдокладчица ООН заявила, что власти России "ликвидировали институциональную независимость, поставив судебную, законодательную и правоохранительную системы под прямой политический контроль" и превратили эти государственные институты "в инструменты репрессий и войны".

В документе осуждается "продолжающееся широкое и систематическое применение пыток и жестокого обращения со стороны российских сотрудников правоохранительных органов, сил безопасности, пенитенциарных учреждений и военнослужащих". Кацарова отмечает, что существует "явная практика участия медицинских работников в самых отвратительных пытках, особенно в отношении украинских пленных, и потворства таким пыткам". В частности, согласно свидетельствам пострадавших, медики в некоторых случаях инструктировали тюремный персонал "как применять электрошок, чтобы причинить более сильную боль". Эксперт ООН призвала другие страны использовать так называемую универсальную юрисдикцию, чтобы преследовать предполагаемых виновников пыток, совершенных в РФ.

В августе спецдокладчица ООН по вопросу о пытках и жестоком обращении Элис Джилл Эдвардс и ряд других экспертов направили в РФ досье с обвинениями в сексуализированных пытках украинских мирных жителей в оккупированных Россией регионах Украины. Эдвардс подчеркнула, что 10 кейсов, приведенных в досье, "представляют собой лишь небольшую часть более широкой, хорошо задокументированной картины".

Во всех задокументированных случаях речь шла о пытках с применением электрошока, в том числе - к половым органам. Кроме того, мирных жителей избивали, пинали, завязывали им глаза, а в некоторых случаях имитировали утопление и проводили имитацию казни, говорилось в документе. Эксперты призвали правительство России предоставить информацию о мерах, принимаемых для предотвращения подобных действий со стороны российских военных, разведывательных и следственных органов.

В феврале газета The Wall Street Journal написала, что Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН) вскоре после начала войны разрешила надзирателям в тюрьмах пытать пленных украинцев. Об этом изданию рассказали бежавшие из России бывшие сотрудники ФСИН, среди которых есть один медик. Они рассказывали, в том числе, о сексуализированных пытках с использованием элеткрошока.

РФ денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

17 сентября российский парламент единогласно принял закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Соответствующая инициатива была ранее внесена президентом России Владимиром Путиным.

×
Читайте нас также:
#тюрьма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
1
3
0
3

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Авария мотоцикла
Изображение к статье: Кладбище в Цесвайне
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
Изображение к статье: Женщина после гибели ребенка спрятала его тело в морозильной камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео